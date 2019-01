Smog fuori controllo a Bangkok | centinaia di scuole chiuse

ilfogliettone

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Più di 400sono rimastea causa dello, mentre le autorità tentano di gestire una crisi ambientale che fa temere per la salute dei residenti e che è finita nell'agenda politica a poche settimane dalle elezioni nel Paese asiatico.La capitale thailandese è avvolta in una nebbia torbida da settimane, tra le critiche della stampa di fronte a una risposta inadeguata del governo e i residenti - cosa rara per la Thailandia - che hanno iniziato a indossare mascherine anti-in strada e sui mezzi pubblici. "Esco ancora, ma uso le mascherine o dei fazzoletti, almeno due strati di fazzoletti", spiega questo ragazzo. "Sono ancora in buona salute, ma ho dei problemi respiratori", ammette questa ragazzina di 11 anni. "Ho detto ai miei figli di coprirsi ogni volta che escono. Lo stesso faccio io. Alle volte mi si secca la gola quando dormo", conclude questo papà di ...