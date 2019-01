Skoda Kamiq | prime informazioni e FOTO ufficiali dell’inedito SUV

sportfair

: #SkodaKamiq, nuovi bozzetti del SUV compatto | TEASER #GimsSwiss ?@SkodaItalia? ?@skodaautonews? - TeamMilo_ : #SkodaKamiq, nuovi bozzetti del SUV compatto | TEASER #GimsSwiss ?@SkodaItalia? ?@skodaautonews? - PalmisanoFranco : RT @motorionline: #SkodaKamiq: i primi bozzetti ufficiali verso il #GIMS2019 - fabiocavagnera : RT @motorionline: #SkodaKamiq: i primi bozzetti ufficiali verso il #GIMS2019 -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il terzo SUV di Casasi svela in una prima serie di immagini correlate da alcune interessantiLa Casa ceca ha svelato leimmagini del nuovo SUVche si chiameràe affiancherà KODIAQ e KAROQ nell’offerta di prodotto dedicata al mercato europeo. L’origine del nomederiva della lingua del popolo Inuit e indica “qualcosa che si adatti perfettamente a ogni situazione, quasi fosse una seconda pelle”. Il nomeè utilizzato daanche per un modello dedicato esclusivamente al mercato cinese.è un auto che si propone come ideale compagno nella vita quotidiana in città e fuori. La presenza della K iniziale e della Q alla fine del nome crea un collegamento diretto con i due SUV già presenti sul mercato, KODIAQ e KAROQ., che deriva da un termine della lingua Inuit, è già utilizzato da ŠKODA per un modello differente, ...