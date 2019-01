Sex toy trends | queste sono le tendenze del 2019

Sex toys e malattie infettive : i rischi per la salute : I sex toys sono sempre più comuni e utilizzati, possono risollevare un rapporto di coppia ed essere un accessorio divertente anche in solitudine. Come tutte le cose, però, è sempre molto importante stare attenti perché possono creare problemi di salute e diventare il mezzo attraverso il quale si diffondono malattie infettive. Infatti un loro uso improprio e la poca attenzione possono essere molto nocivo. Durante un rapporto a due, ad esempio, ...

Ces 2019 : il Sex toy Osé - premiato ma escluso dalla fiera Tech : La stampa e Lora Haddock hanno giustamente accusato il CES e i suoi organizzatori " tra l'altro cariatidi ormai appartenenti ad un mondo anche tecnologicamente arretrato - di sessismo. Osé è oggetto ...

Sex toys - quando sono pericolosi per la salute : Dedicati al piacere femminile e maschile, i sex toys sono sempre più diffusi nel nostro Paese, ma pochi sanno che possono essere pericolosi per la salute. In commercio troviamo centinaia di prodotti studiati per regalare piacere, che consentono di giocare sotto le lenzuola e di divertirsi da soli o con il proprio partner. Se prima erano un tabù, oggi i sex toys sono largamente diffusi e vengono sempre più acquistati soprattutto dalle donne fra i ...

Il figlio deve fare il presepe vivente - mamma lo manda a scuola con una pecora-Sex toys : La 46enne scozzese Helen Cox ha ammesso di non essersi accorta subito a cosa serviva quella pecora quando l'ha comprata su Amazon. Solo gonfiandola dopo a casa - quando ormai i prof avevano spedito a casa il piccolo Alfie senza farlo partecipare alla rappresentazione - ha capito...Continua a leggere

15 Sex toys da chiedere a Babbo Natale : Captain AnalGeorge Vibrating Cock Ring di Coco de Meri-Scream di Shiri ZinnPure Fantasy di DurexVibratore rossetto O My Sky di LovelYou Palline dell’amore Amor Vibratissimo Glo Rabbit di Jimmy JaneBlueMotion Nex WearableVoltaRosebud - Plug anal di Soft ParisThe Clutch Swan Lily 2 di Lelo Vesper Gold di CraveTransformer di PicoBongBitcoin Dildo BTCPer fare diventare rosso come un peperone Santa Claus, inserite nella letterina dei regali qualche ...

A caccia con fucile - frecce e Sex toy. Le foto di un'americana indignano il web : Larysa Switlyk, è una bella ragazza poco più che trentenne che, in questi giorni, è balzata agli onori della cronaca per via della sua passione, la caccia grossa. I suoi profili social, infatti, sono ...

Sesso ed erotismo - tutti i segreti degli italiani : dalla pornografia al BDSM - dal Sexting all’uso dei Sex toys : Il Sesso, i rapporti sentimentali tra “tradizione” e legami alternativi, e il mondo dell’erotismo e della trasgressione: dalla pornografia al BDSM, dal sexting all’uso dei sex toys. Giovani italiani divisi tra la voglia di sposare Sesso e sentimenti, preservando la tradizionale vita di coppia, e la tentazione di sperimentare legami alternativi, come l’amicizia di letto. E se la “coppia aperta” piace poco, il 44% dei giovani sposati fa Sesso ...