fanpage

: Servitù nel condominio e la legittimazione dell'amministratore - PaoloGiuliano4 : Servitù nel condominio e la legittimazione dell'amministratore - enzo19571 : @Peter_0T Vivono nel lusso i cardinali e i vescovi...hanno la servitu e si comportano come dei RE - dontforgetwuare : Anche Hobbes rifiuterà l'idea aristotelica di servo per natura, mentre Etienne de la Boétie sosterrà nel suo 'Disco… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Cassazione 7.1.2019 n. 128 lapassiva dell'amministratore delin tema di azioni negatorie o confessorie servitutis sussiste tutte le volte in cui sorga controversia sulla esistenza e sulla estensione diprediali costituite a favore o a carico dello stabile condominiale, in quanto levengono esercitate o subite da tutti i condomini e non singolarmente da ciascuno di essi.