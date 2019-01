Serie Tv | «I Medici» la serie italiana più popolare al mondo La classifica

I Medici è la Serie italiana più popolare al mondo - poi Gomorra e The Young Pope : I Medici, la serie tv targata Lux Vide in onda su Rai1, sbanca nelle classifiche mondiali e si aggiudica il primato della serie italiana più popolare nel mondo. Ad affermarlo è la classifica di Parrot Analytics, condotta in esclusiva per il Corriere della Sera sulla base di streaming, download e interazioni sui social network. La serie che racconta l’ascesa della famiglia Medici a Firenze sembrerebbe particolarmente apprezzata in Russia, ...

