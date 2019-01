Serie A Parma | Barillà | «Daremo il massimo contro la Juventus»

Serie A - Juventus-Parma : sabato in diretta tv su Dazn alle 20 - 30 : La Juventus, dopo il match di Coppa Italia contro l’Atalanta, sarà impegnata all’Allianz Stadium contro il Parma nel corso della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in rimonta per 1-2 contro la Lazio ed hanno incrementato il vantaggio in classifica, salito a +11 sul Napoli. I gialloblù, invece, hanno perso l’ultimo match disputato contro la Spal per 2-3 davanti al pubblico di casa. Non sarà semplice per i ragazzi di ...

Fransson al Parma : Calaiò in Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sullo sfondo il corteggiamento a Iturbe , Pumas,. Pronto un colpo da futuro: accordo vicino per Kevin Fransson 2001 terzino destro dell'Orgryte, Svezia,. In ...

Serie A - Parma caos : Link minaccia vie legali per riavere il club : Ora la Link International minaccia le vie legali e rivuole il proprio pezzo del Parma Calcio. La società che fa capo all'ex presidente degli emiliani, Jiang Lizhang, sostiene di essere stata 'privata' ...

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

Serie A Parma - Barillà parzialmente in gruppo : Parma - Seduta mattutina per i gialloblù, a Collecchio. Buone notizie per Roberto D'Aversa , che ha potuto ritrovare Antonino Barillà , parzialmente in gruppo con i compagni. Per Luca Rigoni e Leo ...

Serie A Parma - Inglese : «Qui in Emilia ho portato esperienza» : Parma - " Credo che ognuno di noi sia dove merita di stare. Io ho dovuto fare tutti gli step e dovuto dimostrare in ogni categoria". Queste le parole dell'attaccante del Parma , Roberto Inglese , a ...

Biglietti Parma-Spal - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Tardini : Dopo la chiusura della prima giornata dell’anno solare 2019, la Serie A TIM 2018-2019 si appresta a disputare la ventunesima giornata del Campionato, la seconda del girone di ritorno. Tra le sfide più intense ed interessanti del turno figura sicuramente Parma-Spal, derby emiliano molto sentito da entrambe le tifoSerie in programma domenica 27 gennaio alle ore 15.00 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma. I padroni di casa sono ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato e terapie per Stulac e Rigoni : Parma - I gialloblù sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, al Tardini, contro la Spal . Nella seduta pomeridiana D'Aversa non ha potuto contare su Stulac e Rigoni , alle ...

Serie A Parma - Pizzarotti : «Oltre le più rosee aspettative - ma rimaniamo pragmatici» : Questo il pensiero del presidente del Parma Pietro Pizzarotti , a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1. " Quest'anno sarebbe stato velleitario l'obiettivo Europa League - spiega dopo la bella vittoria ...

Serie A Parma - Pizzarotti : «Stagione oltre le più rosee aspettative» : Così Pietro Pizzarotti , presidente del Parma , a Radio anch'io Sport su Rai Radio 1. " Quest'anno sarebbe stato velleitario l'obiettivo Europa League - spiega dopo la bella vittoria di Udine - e ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...

Serie A : Udinese-Parma 1-2 : ANSA, - ROMA, 19 GEN - A Udine, Parma batte Udinese 2-1, 1-0,, nel secondo anticipo della 20/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all'11' con Inglese ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 - Gervinho firma la vittoria : Gli emiliani iniziano il 2019 con una vittoria importantissima in casa dell'Udinese: quinta vittoria esterna per il Parma. Un bel modo per lasciarsi alla spalle la brutta sconfitta contro la Roma. All'...