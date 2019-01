Serie A | Juventus-Parma | sabato in diretta tv su Dazn alle 20 | 30

La dittatura Juventus e il senso della Serie A : Non ci sono precedenti nell’Europa che conta Houston, abbiamo un problema. Il campionato di Serie A non ha più storia. Almeno per quel che riguarda la prima posizione. E, a meno di clamorosi colpi di scena, anche per il secondo. La Juventus si avvia a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Un record senza precedenti in Italia. Così come nel resto d’Europa che calcisticamente conta. In Germania, ad esempio, il Bayern è fermo a ...

Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cristiano Ronaldo la risolve su rigore - vittoria in rimonta dei bianconeri : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma e confermano la propria imbattibilità in campionato: 19 vittorie e 2 pareggi, primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, l’ottavo scudetto consecutivo sembra ormai essere abbondantemente ipotecato. I biancocelesti occupano ora l’ottavo posto in classifica ...

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cancelo e Bernardeschi cambiano la partita - Cristiano Ronaldo decisivo : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI Lazio-Juventus Pagelle Lazio-Juventus 1-2: Pagelle LAZIO: STRAKOSHA: 5. Respinge malamente la stoccata di Dybala, il pallone arriva sui piedi di Cancelo che firma il pareggio. Per il resto una partita discreta ma quella respinta ...

Juventus - gli appunti rubati al big bianconero sul mercato : chi hanno puntato in Serie A : Una distrazione fatale dopo un pranzo in un ristorante di Milano, e la lista della spesa della Juventus finisce nelle mani dei cronisti del Tempo che per l'occasione ringraziano la gaffe del dirigente bianconero Fabio Paratici. Tutta colpa di un foglietto di appunti scritto senza pensarci troppo, po

Probabili formazioni Lazio-Juventus - Serie A 27-01-2019 : Le Probabili formazioni di Lazio-Juventus, 21°turno di Serie A. Domenica 26 gennaio ore 20:30, Stadio Olimpico.Lazio-Juventus, domenica 26 gennaio. Dopo la sconfitta con il Napoli, i biancocelesti affrontano la regina del campionato, ovvero i bianconeri di mister Allegri.QUI LAZIO- Non tira sicuramente buon vento in casa Lazio, che dopo la deludente sconfitta con il Napoli, dovrà fare i conti con problemi aggiuntivi: Acerbi infatti sarà ...