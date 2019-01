Sea Watch | un guasto all' ancora ritarda la partenza | l' arrivo al porto di Catania

Conte : “Accordo con 7 Paesi - la Sea Watch ora può sbarcare”. Ma un guasto tecnico rinvia l’arrivo : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso il porto di Catania, ma un guasto tecnico in tarda sera ha posticipato l’arrivo a domani mattina. Ora prevista, le 8. La scelta di accettare l’attracco in Sicilia è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messin...

Sea Watch - pronto lo sbarco a Catania - i migranti divisi in 7 Nazioni europee. Salvini soddisfatto! : Salvini si dice soddisfatto per il risultato, infatti i migranti verranno divisi in 7 paesi europei La Sea Watch può sbarcare dopo sei giorni di blocco, ma non a Siracusa: a Catania. L’ordine arriva dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si trova nello stesso tempo ad affrontare una richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dal Tribunale dei ministri proprio del capoluogo etneo. Era stato il premier Giuseppe ...

La Sea Watch è al largo di Catania | : I 47 migranti saranno accolti da sette Paesi europei. «Si è aggiunto anche il Lussemburgo», ha spiegato Conte. Nominati i tutori dei minori

Migranti - la Sea Watch verso Catania. Salvini : 'Ma ora blocco navi ong' : "Che in un gigante come l'Europa - ha concluso Bassetti -, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini, è ...

Porta a Porta - Giorgia Meloni drastica sul caso Sea Watch : "Se l'Olanda non la vuole - affondiamola" : Giorgia Meloni propone una soluzione senza mezze misure sul continuo rimpallo di competenze tra Olanda e Italia a proposito della nave della Ong Sea Watch. Il governo olandese sin da subito ha respinto ogni responsabilità sull'imbarcazione, nonostante battesse bandiera olandese. Perciò la Meloni, os

Sea Watch attracca a Catania - in attesa della prossima favola sui “porti chiusi” : Roma. Dopo 12 giorni la nave umanitaria Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti ha avuto finalmente l’autorizzazione ad attraccare al porto di Catania. Secondo fonti del Viminale “la scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatame

Sea Watch sbarca a Catania. Salvini : "In Italia restano 1-2 migranti su 47" : "Su 47 migranti della Sea Watch in Italia ne resteranno uno o due". Al termine del lungo braccio di ferro con l'Unione europea e i principali Stati membri, Matteo Salvini incassa il risultato e, ai microfoni Agorà su Raitre, rivendica di essere riuscito a far sì che il peso dello sbarco non gravasse soltanto sull'Italia. "Grazie alla nostra azione politica - spiega - alla fine, dopo dieci giorni, si sono fatti vivi otto Paesi: Germania, ...