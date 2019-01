Sea Watch | Travaglio | “Decisione fu presa da tutto il governo | non solo da Salvini M5s

Sea Watch - lo sbarco è più vicino. Cinque Paesi Ue aprono all’Italia : Giuseppe Conte chiede scusa ai colleghi ma dovrà fare a meno della cena offerta dal presidente cipriota Nikos Anastasiadis, padrone di casa dell’annuale summit dei Paesi europei del Mediterraneo. Torna a Roma, dove lo attende un vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L’ennesimo vertice per riparare le ferite di governo e ottenere il via libera...

Il comandante della Sea Watch : "Siamo ostaggi della politica - la Tunisia non era sicura" : Sono passati dodici giorni da quando la Sea Watch 3 intercettava e salvava 47 persone partite dalla Libia a bordo di un traballante gommone blu. Ora la nave di soccorso battente bandiera olandese si ...

Sea Watch - 5 paesi pronti a prendere i migranti. Conte : mi assumo responsabilità : ... quello, più in chiave europea, della Sea Watch e quello, di politica strettamente interna, del voto in Giunta delle Immunità al Senato sul ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La situazione,...

Conte 'sblocca' caso Sea Watch : Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti", sottolinea il premier. "Non sarò io a suggerire ai senatori come ...

Sea Watch e caso Diciotti restano 'nodi' anche dopo il vertice a 3 : Roma, 30 gen., askanews, - Non sembra aver sciolto i nodi sulle vicende incrociate Sea Watch 3 e caso Diciotti, nell'ambito spinoso della questione migranti, il vertice di un'ora a Palazzo Chigi tra ...

Sea Watch - Strasburgo all'Italia : assistenza senza sbarco | Germania e Francia aprono a ridistribuzione : La Corte dei diritti umani respinge il ricorso della Ong non imponendo all'Italia lo sbarco, ma solo l'assistenza. Intanto da Francia e Germania uno spiraglio per l'accoglienza. Niet dall'Olanda

Sea-Watch - Conte annuncia l’intesa : 5 Paesi accoglieranno i migranti : Il capo del governo e la richiesta di processo a Salvini: mi assumo la responsabilità del caso Diciotti. Vertice nella notte tra gli alleati

SeaWatch 3 - Di Maio : 'Sequestreremo la nave e manderemo i migranti in Olanda' : Non ha trovato ancora un porto sicuro dove approdare la nave dell'O.N.G. (Organizzazione non Governativa) 'Sea Watch 3', ormai da cinque giorni in mare aperto, nelle acque territoriali italiane, dinanzi alla città di Siracusa (Sicilia), con a bordo 47 migranti in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta. Nei giorni scorsi sull'imbarcazione che batte bandiera olandese è arrivata anche una delegazione di parlamentari che hanno fatto visita ...

Sea Watch - Conte : «5 Paesi accoglieranno i migranti» Gelo tra il premier e Macron : Il capo del governo e la richiesta di processo a Salvini: mi assumo la responsabilità del caso Diciotti. Vertice nella notte tra gli alleati

Sea Watch - ministro Di Maio : 'Lo sbarco dei profughi solo se saranno mandati in Olanda' : Non ha trovato ancora un porto sicuro dove approdare la nave dell'O.N.G. (Organizzazione non Governativa) 'Sea Watch 3', ormai da cinque giorni in mare aperto, nelle acque territoriali italiane, dinanzi alla città di Siracusa. A bordo 47 migranti in attesa di poter sbarcare nel porto di Augusta. Nei giorni scorsi sull'imbarcazione che batte bandiera olandese è arrivata anche una delegazione di parlamentari che hanno fatto visita alla nave per ...

Sea Watch - il brutto sospetto : perché i migranti vengono solo in Italia : Il dibattito, in Italia, è ormai concentrato sulla questione degli immigrati. Il Papa e gli esponenti della sinistra dicono che bisogna aprire le porte a tutti, a prescindere se si tratti di gente che scappa dalle guerre e dalle persecuzioni oppure che si abbia a che fare con semplici migranti econo

Sea Watch - Strasburgo all'Italia : assistenza senza sbarco | L'Olanda ribadisce il "no" - Germania e Francia aprono a redistribuzione : La Corte dei diritti umani respinge il ricorso della Ong non imponendo all'Italia lo sbarco, ma solo l'assistenza. Intanto da Francia e Germania uno spiraglio per l'accoglienza. Niet dalL'Olanda

Sea Watch. Radicali : sciopero della fame ad oltranza fino alla liberazione dei 47 migranti ostaggio dell'inumanità : ... e i membri dell'equipaggio, come sequestrati e detenuti dall'opportunismo del nostro Governo che vuole conquistare consenso a costo di far morire uomini, donne e bambini in mare con la politica dei ...