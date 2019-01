Sea Watch, pronto lo sbarco a Catania, i migranti divisi in 7 Nazioni europee. Salvini soddisfatto!

blogitalia.news

: Sea Watch, Bulgherini (docente Diritto Navigazione): “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sic… - fattoquotidiano : Sea Watch, Bulgherini (docente Diritto Navigazione): “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sic… - petergomezblog : Sea Watch, la Corte europea dei Diritti dell’uomo respinge il ricorso per scendere a terra: “Sì assistenza dei migr… - matteosalvinimi : Ormai nel PD pensano solo ai clandestini, una 'staffetta' in fabbrica non è più di moda... -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)si dice soddisfatto per il risultato, infatti iverrannoin 7 paesi europei La Seapuò sbarcare dopo sei giorni di blocco, ma non a Siracusa: a. L’ordine arriva dal ministro dell’Interno Matteo, che si trova nello stesso tempo ad affrontare una richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dal Tribunale dei ministri proprio del capoluogo etneo. Era stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare in mattinata l’avvio delle «operazioni di», grazie alla disponibilità a farsi carico dei 47 offerta da Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta, Lituania e Lussemburgo. Con l’Italia, che partecipa alla distribuzione, si tratta di sole 6 persone per ogni Paese.parla di «missione compiuta» ed auspica un’indagine sul comportamento della ong. Obiettivo: arrivare al sequestro dell’ultima nave umanitaria rimasta ...