Sea Watch | migranti redistribuiti | ecco tutti i precedenti

Sea Watch : fra poche ore lo sbarco - 7 Paesi accoglieranno i migranti : Italia compresae. Resta il no dell'Olanda che ha la sua bandiera sulla nave. Il presidente dell'Ong: 'Giorno vergognoso per l'Europa'

Lucano : "Il governo è come Pinochet. Pd a bordo della Sea Watch? Paradossale" : "La mia situazione personale è insignificante rispetto a quello che sta succedendo. Non c'è pietà da parte di chi ci governa, è come Pinochet. Passa con autorità sulla pelle degli esseri umani". Così Mimmo Lucano, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusura della campagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace 2019. "Rifiutare di tendere la mano a chi chiede aiuto è un gesto di grande vigliaccheria. Credo che ...