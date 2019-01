Sea Watch | la Ong fa rotta verso il porto di Catania | non è ancora finita

Conte : “Accordo con 6 Paesi - la Sea Watch ora può sbarcare”. La nave è diretta a Catania : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso il porto di Catania. La scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina. Il via libera arriva dopo l’accordo con alcuni governi Ue: «Siamo 7 Paesi, si è aggiunto anche il Lussemburgo», ha detto il presi...

Sea Watch - l’annuncio del Viminale : I 47 migranti saranno accolti da sei Paesi europei. Il Tribunale dei minori ha nominato i tutori dei minori

Sea Watch - Conte : fra poche ore inizieranno operazioni di sbarco : Milano, 30 gen., askanews, - "Fra poche ore inizieranno le operazioni di sbarco dalla Sea Watch": lo ha annunciato il premier italiano Giuseppe Conte durante un punto stampa a Milano. "Si è aggiunto ...

Sea Watch - gli psicologi : 'Grave disagi per i migranti a bordo - dignità umana disprezzata e banalizzata' : 'Non vogliamo entrare nella polemica politica che oggi caratterizza il nostro Paese. Ma, come psicologi, non possiamo ignorare il grave stato di degrado fisico e psicologico in cui versano i migranti ...

Migranti - Viminale : 'Sea Watch va a Catania' : "Che in un gigante come l'Europa - ha concluso Bassetti -, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini, è ...

Sea Watch - migranti sbarcati a Catania (poi ricollocati in 6 paesi Ue) : Malta, Romania, Portogallo, Francia, Germania, Lussemburgo: sono questi i paesi che hanno dato disponibilità per accogliere...

Sea-Watch - video del capo missione : solidarietà importantissima : Milano, 29 gen., askanews, - "La vostra solidarietà è importantissima. Solo un immenso grazie. Per favore continuate così".Con queste parole, Kim Heaton-Heater, capo della missione Sea-Watch 3, la ...

Sea Watch - Lucano : “Esponenti Pd sulla nave? È paradossale - sono gli stessi che hanno approvato legge Minniti-Orlando” : “Il gesto fatto da alcuni parlamentari del Pd sul caso Sea Watch è paradossale. sono gli stessi che hanno approvato il decreto Minniti-Orlando. Allora vuol dire che si cambia non in funzione di una sensibilità ma della politica”. Così Mimmo Lucano, in una conferenza stampa nella sede di Left a Roma per la chiusura della campagna di candidatura di Riace a Premio Nobel per la pace. L'articolo Sea Watch, Lucano: “Esponenti Pd ...

Sea Watch - Conte : «Fra qualche ora inizia lo sbarco» : I migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea WatchI migranti sulla Sea Watch«Fra qualche ora iniziano le operazioni di sbarco»: il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l’odissea della Sea Watch 3, la nave umanitaria con 47 migranti a bordo, sta per concludersi. Sono 12 giorni che l’imbarcazione è in mare: da ...

Sea Watch - a Matteo Salvini l'accordo con la Ue non basta : "Ecco le carte - indagine sulla Ong" : Alla fine del braccio di ferro tra Unione europea e Matteo Salvini sul caso della Sea Watch 3, è il ministro dell'Interno italiano a passare all'incasso, dopo aver ottenuto la disponibilità di sei Paesi Ue alla ricollocazione dei migranti a bordo della nave Ong. Un riconoscimento del diritto per l'I

