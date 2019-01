Sea Watch | annuncio di Conte | «Fra poche ore inizierà  lo sbarco dei 47 migranti»

Sea Watch - albergatori di Siracusa : “Fateli sbarcare - li ospitiamo noi e gli diamo un lavoro” : Appello alle istituzioni italiane da parte dell’associazione di categoria "Noi albergatori di Siracusa" per far sbarcare i migranti bloccati, dopo un naufragio nel Mediterraneo, a bordo della nave Sea Watch: "Nessuna costo per lo Stato italiano o il Comune di Siracusa, fateli sbarcare a spese nostre"Continua a leggere

Sea Watch - Conte : "Operazioni di sbarco entro poche ore. Collaborazione da altri 6 Paesi" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi è a Milano dove ha vari appuntamenti. La sua giornata è cominciata con la visita alla Borsa Italiana e incontro con l'Amministratore Delegato Raffaele Jerusalmi e il Presidente Andrea Sironi, poi un incontro con il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino dopo il quale ha tenuto una conferenza stampa.Rispondendo alle domande dei giornalisti, Conte ha annunciato, a proposito dei 47 migranti sulla ...

Sea Watch - sì a redistribuzione. "La Ue costretta a intervenire" : "Finalmente l'Europa è stata costretta ad intervenire". La Lega non nasconde la soddisfazione per l'accordo raggiunto nelle notte sul caso della Sea Watch, la nave della ong che staziona da giorni di fronte a Lampedusa."Incontro positivo e rivolto al futuro" nel quale sono stati "affrontati i temi di attualità politica, soprattutto crescita economica e controllo dell'immigrazione", dicono fonti della Lega, "Finalmente l'Europa è stata costretta ...

Sea Watch - i veri naufraghi sono i politici - privi di un porto morale sicuro : Affacciati al lato prodiero i 47 migranti guardano il sogno di un’Europa la cui costa dista solo un miglio. Si sporgono dalla Sea Watch e da protagonisti diventano spettatori di una partita più grande di loro. Da quella nave, tra la puzza, il freddo e i ricordi delle sevizie subite ascoltano le voci che arrivano dalla Capitale. Lo sbarco sembra imminente, soprattutto dopo il vertice di ieri tra i funzionari del Viminale e del ministero delle ...

