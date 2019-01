Sea Watch | 5 Paesi Ue accoglieranno i migranti Comandante | “Loro stato mentale è fragile”

Sea Watch - lo sbarco è più vicino. E cinque Paesi Ue aprono all’Italia | :

Sea Watch - accordo raggiunto sulla redistribuzione europea. Lo sbarco previsto a ore : Il vertice notturno a Palazzo Chigi tra il premier Conte, Salvini e Di Maio è servito ad ottenere l'ok del ministro dell'interno. Il nodo minori

**Migranti : Linardi (Sea watch) - nessuna conferma su sbarco naufraghi** : Palermo, 30 gen. (AdnKronos) - "Fino a questo momento non abbiamo alcuna conferma sullo sbarco dei 47 migranti dalla Sea watch". A dirlo all'Adnkronos è Giorgia Linardi, portavoce della Sea watch che sta seguendo l'evoluzione del caso. "Ci sono delle notizie che circolano - spiega Linardi - ma nulla

Dodici giorni a bordo della Sea Watch 3 : Per le 47 persone bloccate da giorni di fronte a Siracusa non c'è ancora una soluzione: si sta negoziando per arrivare all'ennesimo accordo ad hoc tra diversi paesi europei

Strasburgo dice al governo italiano di aiutare i migranti della Sea Watch : Cedu, l'Italia deve adottare misure di emergenza per i migranti della Sea Watch 3 Berlino, 30 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve adottare misure di emergenza” per aiutare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch e isolata da

Sea Watch - spiragli sullo sbarco Ma Strasburgo nega l'attracco : Non è che si possa in nome della discrezionalità politica ignorare gli obblighi di tutela che ci sono nel nostro Paese'. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, apre uno spiraglio a un'eventuale ...

Sea Watch - il retroscena : Giuseppe Conte e il gelo con Macron - poi lo umilia pubblicamente : Nonostante l'accordo sulla Sea Watch, tra Italia e Francia è ancora grande gelo. I retroscena dal vertice Med7 a Nicosia descrivono Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron sulle spine. "Le riprese dei lavori a porte chiuse - spiega il Corriere della Sera - rivelano un'ostentata voglia di non incrociarsi,

Sea Watch - i sindaci al sit-in di Siracusa pro-migranti : "No alla barbarie" : Il primo cittadino di Noto, Corrado Bonfanti: "Qualcuno vorrebbe soffocare amore e fratellanza". Videomessaggio di Mimmo Lucano: "Questa terra è di tutti"

Caso Sea Watch - verso la "soluzione" : cinque Paesi europei disponibili all'accoglienza : Dal vertice di Nicosia tra i capi di Stato e di governo dei sette Paesi Ue del Mediterraneo primi passi avanti: oltre a...

Sea Watch - Travaglio : “Decisione fu presa da tutto il governo - non solo da Salvini. M5s dovrebbe autodenunciarsi” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo (La7), commenta il dietrofront del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. “Evidentemente Salvini o si è spaventato – osserva Travaglio – oppure ha deciso di farci sapere una volta di più chi comanda in Italia, e quindi di mettere sotto i suoi ...

Sea Watch - lo sbarco è più vicino. Cinque Paesi Ue aprono all’Italia : Giuseppe Conte chiede scusa ai colleghi ma dovrà fare a meno della cena offerta dal presidente cipriota Nikos Anastasiadis, padrone di casa dell’annuale summit dei Paesi europei del Mediterraneo. Torna a Roma, dove lo attende un vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L’ennesimo vertice per riparare le ferite di governo e ottenere il via libera...

Il comandante della Sea Watch : "Siamo ostaggi della politica - la Tunisia non era sicura" : Sono passati dodici giorni da quando la Sea Watch 3 intercettava e salvava 47 persone partite dalla Libia a bordo di un traballante gommone blu. Ora la nave di soccorso battente bandiera olandese si ...

Sea Watch - 5 paesi pronti a prendere i migranti. Conte : mi assumo responsabilità : ... quello, più in chiave europea, della Sea Watch e quello, di politica strettamente interna, del voto in Giunta delle Immunità al Senato sul ministro dell'Interno per il caso Diciotti. La situazione,...

Conte 'sblocca' caso Sea Watch : Mi sento e mi devo assumere la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti", sottolinea il premier. "Non sarò io a suggerire ai senatori come ...