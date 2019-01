scuolainforma

: Scuola, boom domande al concorso DSGA: le ultime notizie al 30 gennaio - scuolainforma : Scuola, boom domande al concorso DSGA: le ultime notizie al 30 gennaio - oggiscuola : Meteo: in arrivo perturbazione artica sull'Italia. Boom della neve fino in pianura, ecco da quando - Oggi Scuola - ilCaffetv : istituita la terza classe -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Un vero e propriodiper ilbandito dal Ministero dell’Istruzione che metterà a disposizione 2.004 posti da direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole () per le scuole statali di ogni ordine e grado. Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’ ha reso noto i dati relativi allepresentate per la suddetta selezione., oltre 102mila lepresentate I dati parlano di oltre 102mila(102.900) con una netta prevalenza della regione Campania, visto che una domanda su cinque appartiene a quella regione (20.143). Al secondo posto di questa classifica troviamo la Lombardia con 12.885, seguita dalla Sicilia con 10.695 e dal Lazio con 9.833 istanze. Ricordiamo che ciascun candidato ha potuto presentare domanda solo per un’unica Regione.Record candidature rispetto agli altri concorsi ...