Sciopero alla rovescia | lezioni pro migranti in 50 scuole

Crisi migranti - 'Sciopero alla rovescia' a scuola : "L'indifferenza su questi temi è propaganda" : Il servizio di RomaToday dal liceo Amaldi di Tor Bella Monaca a Roma, in occasione dello "sciopero alla rovescia" promosso...

Cresce lo Sciopero del clima dei giovani : immagini dalla Germania e dal Belgio : ... i giovani tedeschi sono tornati in piazza, questa volta con due grandi eventi: uno a Berlino con circa 10.000 studenti davanti al Ministero Federale per l'Economia e l'Energia, dove si riuniva la ...

Sea Watch. Radicali : Sciopero della fame ad oltranza fino alla liberazione dei 47 migranti ostaggio dell'inumanità : ... e i membri dell'equipaggio, come sequestrati e detenuti dall'opportunismo del nostro Governo che vuole conquistare consenso a costo di far morire uomini, donne e bambini in mare con la politica dei ...

Sanità privata : lunedì Sciopero con presidio davanti alla sede di Confindustria : La Sanità privata aggiungono i sindacati 'rappresenta un settore fondamentale per il welfare e l'economia del nostro territorio provinciale. Coinvolge oltre 500 occupati e gestisce un elevato ...

Sciopero in Germania degli addetti alla sicurezza : cancellati seicento voli : Centinaia di voli sono stati cancellati, oggi in Germania, nei tre aeroporti colpiti dallo Sciopero degli addetti al personale di sicurezza, indetto dal sindacato Verdi: complessivamente sono venuti ...

Caos in Germania - Sciopero degli addetti alla sicurezza negli aeroporti : oltre 700 voli cancellati : Uno sciopero del personale addetto alla sicurezza presso 3 aeroporti tedeschi sta causando Caos tra decine di migliaia di viaggiatori oggi, giovedì 10 gennaio. Il sindacato ver.di ha proclamato lo sciopero per tutta la giornata di oggi presso gli aeroporti di Düsseldorf, Colonia-Bonn e Stoccarda, portando alla cancellazione di centinaia di voli. L’agenza di stampa tedesca dpa riporta che a Düsseldorf sono stati cancellati 350 voli, 142 a ...

Sciopero camionisti 14 gennaio 2019 : "No alla modifica dei tempi di guida e riposo" : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato lo Sciopero nazionale degli autisti dei veicoli industriali sopra le 3,5...

Serie C - Matera in Sciopero : la Reggina ne fa 6 alla Berretti - ragazzi applauditi dai tifosi ospiti : ... amara la riflessione di Cevoli , "Il calcio così non piace a nessuno", ma soprattutto un assaggio di sportività nella difficilissima giornata dello sport italiano.

Sciopero treni : disagi per i passeggeri Trenitalia - si parte l'8 gennaio dalla Liguria : L'aggiornamento sullo Sciopero dei treni a gennaio 2019 riporta notevoli disagi per i passeggeri trenitalia, mentre quelli di Trenord e Italo NTV non risultano al momento coinvolti. In totale, sono 6 gli scioperi in calendario secondo quanto riportato dalla sezione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Le regioni soggette alle proteste del personale trenitalia sono: Liguria, Sicilia, Toscana, Piemonte, Valle ...

Sciopero Trenord domenica 9 dicembre indetto dalla Cub : disagi limitati - soppressi alcuni treni del passante : alcuni disagi per gli utenti di Trenord in Lombardia nella giornata di domenica 9 dicembre, a causa di uno Sciopero indetto dalla Cub Trasporti. «Il servizio ferroviario regionale - aveva ...