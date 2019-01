Sci | Federica Brignone convocata per i mondiali; in 19 per le medaglie

Sci alpino - la flessione di Federica Brignone da inizio stagione. Numeri e statistiche : AAA Cercasi Federica Brignone. No, la campionessa valdostana non ha fatto perdere certo le sue tracce ma, per quanto riguarda i risultati, la classe 1990 ha smarrito successi e podi che, ad inizio stagione, avevano fatto sognare ben altra annata per la nostra portacolori. Secondo posto a Soelden nel gigante di apertura, quindi splendido successo a Killington sempre nella disciplina preferita. Da quel 24 novembre in poi, tuttavia, i risultati di ...

Sci - per Federica Brignone lieve distorsione al ginocchio destro : a rischio gigante Maribor : Dopo la caduta di domenica nella discesa libera di Garmisch, Federica Brignone è stata sottoposta dai medici Fisi a un'ecografia che ha evidenziato una lieve distorsione con edema al ginocchio destro. ...

Sci alpino - edema al ginocchio per Federica Brignone : è in dubbio per Maribor. Sofia Goggia torna anche in gigante! : Gioie e dolori in casa Italia pensando a quanto accaduto a Garmisch-Partenkirchen (Germania), nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Se infatti il Bel Paese ha potuto sorridere per il secondo posto di Sofia Goggia, bissando la seconda piazza del superG sempre sulle nevi teutoniche, la giornata tricolore è stata accompagnata anche dalla tristezza per gli infortuni occorsi a Federica Brignone e a ...

Sci alpino – Distorsione alla caviglia per Federica Brignone - Goggia pronta per Maribor : la situazione delle azzurre dopo Garmisch : Brignone visitata a Milano dalla Commissione Medica FISI. Goggia in gigante a Maribor dove rientrano anche Curtoni e Midali Federica Brignone è stata sottoposta dalla Commissione Medica FISI presso l’ospedale Galeazzi di Milano ad un’ecografia che ha evidenziato una lieve Distorsione con edema al ginocchio destro. La valdostana ha già cominciato le sedute fisioterapiche del caso e valuterà giorno per giorno i miglioramenti in ...

Sci alpino - come stanno Federica Brignone e Federica Sosio. Le ultime novità sugli infortuni : La gioia per il secondo posto di Sofia Goggia nella discesa libera di Garmisch è stata purtroppo accompagnata dalla tristezza per gli infortuni di Federica Brignone e Federica Sosio. Le nostre portacolori, infatti, sono cadute sulla pista tedesca e nel corso di questa giornata c’è stata apprensione sul loro stato di salute. Vediamo come stanno nel dettaglio le due azzurre. Federica Brignone è purtroppo caduta sull’atterraggio di un ...

Sci alpino - brutte notizie per Federica Sosio : frattura composta a tibia e perone della gamba sinistra : Le condizioni di Federica Sosio dopo la caduta nella discesa di Garmisch, nelle prossime ore l’operazione Federica Sosio, caduta nel corso della discesa femminile di Garmisch, è stata trasferita in elicottero all’ospedale di Garmisch, dove le è stata riscontrata una frattura biossea composta alla tibia e perone della gamba sinistra, verrà operata nelle prossime ore direttamente nella struttura tedesca. Federica Brignone, caduta ...

Sci alpino - Italia in ansia : Federica Brignone portata all’ospedale - frattura di tibia e perone per Federica Sosio : Nonostante il nuovo podio di Sofia Goggia, c’è grande apprensione in casa Italia dopo la discesa femminile di Garmisch. Preoccupano molto le condizioni di Federica Brignone e Federica Sosio. E’ quasi certamente molto grave l’infortunio della sfortunata Sosio, in lacrime subito dopo la caduta sulla Kandahar e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Garmisch. Secondo le prime indiscrezioni, l’azzurra avrebbe ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crescere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

LIVE Sci alpino - SuperG Cortina 2019 in DIRETTA : occasione per Nadia Fanchini e Federica Brignone : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante femminile di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla Olimpia delle Tofane si va a chiudere questo intenso fine settimana, che ha già visto le atlete all’opera in due discese libere, mentre oggi sarà la volta del SuperG. Alle ore 11.15 andrà in scena una gara spettacolare quanto imprevedibile, con numerose protagoniste pronte al successo. Su tutte, ovviamente, Mikaela ...

Sci – Federica Brignone è la nuova ambassador di One Ocean Foundation : A Cortina Federica Brignone firma la Charta Smeralda e diventa la nuova ambassador di One Ocean Foundation Federica Brignone, oltre a essere una grande campionessa di sci, adora la natura e in particolare le sta molto a cuore un elemento fondamentale per il pianeta Terra e l’essere umano: l’acqua. Il nostro pianeta è detto appunto “pianeta azzurro” grazie ai suoi mari e ai suoi Oceani. Dopo un ottimo inizio di stagione Federica ...

Sci alpino - Federica Brignone soltanto sesta a Kronplatz : «Non posso essere contenta della mia gara - so di poter fare molto meglio» : Nella giornata del ritorno sul podio di Marta Bassino, è arrivata invece una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative per Federica Brignone. Nel gigante di Kronplatz l’azzurra ha chiuso al sesto posto perdendo anche la testa della classifica di specialità a favore di Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche la 28enne lombarda era già consapevole di non aver sciato al meglio. «Cos’è che non ha funzionato? Io. Non ...

Sci alpino - Federica Brignone 6° nella prima manche del gigante di Plan de Corones Aosta -Mikaela Shiffrin fuori categoria : guida la manche ... : Federica Brignone ha chiuso al 6° posto la prima manche del gigante di Plan de Corones , in Alto Adige. La valdostana è giunta al traguardo in 1'03"56, lontana 1"61 da una Mikaela Shiffrin fuori ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Federica Brignone vs Worley e Shiffrin. Scontro tra fenomeni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...