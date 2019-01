Sci di fondo | è morto Umberto Macor Fu DT della Nazionale alle Olimpiadi Invernali del

La Scivolata di Minenna sul Fondo Salva Stati E la Consob si allontana : La figuraccia internazionale no, non ci voleva proprio. Sul povero Marcello Minenna, aspirante da mesi alla poltrona di presidente della Consob, che però non arriva mai, si è abbattuto un nuovo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Campionati Italiani 2019 : Federico Pellegrino e compagni gareggeranno a Cogne per testare la loro condizione : Lo sci di fondo italiano è protagonista nel prossimo weekend. Sulle nevi di Cogne andranno in scena gli Assoluti e questa rassegna rappresenterà un test per gli azzurri anche in vista della tappa di Coppa del Mondo prevista dal 16 al 17 febbraio. Si comincerà venerdì 1° febbraio con le qualifiche delle sprint a tecnica libera che poi porteranno ai nomi dei vincitori nella medesima giornata. In scena i migliori interpreti Italiani della ...

Sci di fondo – A Cogne doppio appuntamento con gli Assoluti in vista della Coppa del Mondo : appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del Mondo doppio appuntamento nel weekend per lo sci di fondo italiano con gli Assoluti e la Coppa Italia Sportful a Cogne e la Coppa Italia Rode dedicata ai giovani in Val di Fiemme. A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : nella staffetta maschile trionfo dei quartetti russi. Italia 12ma : Doppietta dei quartetti russi nella staffetta 4×7.5 km di sci di fondo disputata ad Ulricehamn, in Svezia, ma Russia II vince grazie al gran finale di Artem Maltsev, che chiude in 1:17’53″2 e stacca nel finale Sergey Ustiugov (Russia I), il quale paga al traguardo 20″8. Terza piazza per la Norvegia, che arriva a 35″8. L’Italia, al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : doppietta russa nella staffetta maschile - Italia dodicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : ora la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Norvegia vittoriosa tra le donne - nel primo pomeriggio la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : in corso la staffetta femminile - aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...