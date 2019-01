Sci di fondo – Campionati Italiani Assoluti e Coppa Italia | tutto pronto a Cogne con

Sci di fondo - è morto Umberto Macor. Fu DT della Nazionale alle Olimpiadi Invernali del 1968 : Il mondo dello sci di fondo italiano è in lutto: è venuto a mancare Umberto Macor. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri ma soltanto stamane la FISI lo rende noto attraverso uno scarno comunicato presente sul proprio sito, nel quale la Federazione esprime vicinanza alla famiglia. Umberto Macor è stato un atleta azzurro, nonché DT della Nazionale italiana di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Grenoble 1968. In quella edizione dei ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Campionati Italiani 2019 : Federico Pellegrino e compagni gareggeranno a Cogne per testare la loro condizione : Lo sci di fondo italiano è protagonista nel prossimo weekend. Sulle nevi di Cogne andranno in scena gli Assoluti e questa rassegna rappresenterà un test per gli azzurri anche in vista della tappa di Coppa del Mondo prevista dal 16 al 17 febbraio. Si comincerà venerdì 1° febbraio con le qualifiche delle sprint a tecnica libera che poi porteranno ai nomi dei vincitori nella medesima giornata. In scena i migliori interpreti Italiani della ...

Sci di fondo – A Cogne doppio appuntamento con gli Assoluti in vista della Coppa del Mondo : appuntamento a Cogne per gli Assoluti: venerdì 1 le sprint in tecnica libera, sabato 2 le distance in tecnica classica. Prove generali per la tappa di Coppa del Mondo doppio appuntamento nel weekend per lo sci di fondo italiano con gli Assoluti e la Coppa Italia Sportful a Cogne e la Coppa Italia Rode dedicata ai giovani in Val di Fiemme. A Cogne si terranno le prove generali della tappa di Coppa del Mondo in programma nel weekend del 16 e ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : nella staffetta maschile trionfo dei quartetti russi. Italia 12ma : Doppietta dei quartetti russi nella staffetta 4×7.5 km di sci di fondo disputata ad Ulricehamn, in Svezia, ma Russia II vince grazie al gran finale di Artem Maltsev, che chiude in 1:17’53″2 e stacca nel finale Sergey Ustiugov (Russia I), il quale paga al traguardo 20″8. Terza piazza per la Norvegia, che arriva a 35″8. L’Italia, al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : doppietta russa nella staffetta maschile - Italia dodicesima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 in DIRETTA : ora la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : Norvegia vittoriosa tra le donne - nel primo pomeriggio la staffetta maschile : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale delle staffette della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma ad Ulricehamn, in Svezia: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.15 scatterà la 4×5 km femminile, seguita alle ore 14.15 dalla 4×7.5 km maschile. L’Italia schiererà il quartetto soltanto nella gara degli uomini, dove sarà rappresentata da Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica ...