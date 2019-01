Sci alpino | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia | 19 azzurri a caccia di medaglia

Sci alpino - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Velocità e gigante femminile per sognare - Delago outsider : Dal 4 al 17 Febbraio si disputeranno i Campionati del Mondo di sci alpino. Si gareggia in Svezia ad Are e l’Italia si presenta a questa rassegna iridata con grandi ambizioni e con l’obiettivo di cancellare la deludente prestazione di due anni fa, quando a St.Moritz la squadra azzurra riuscì a conquistare solamente una medaglia (il bronzo di Sofia Goggia in gigante). Proprio la bergamasca rappresenta la grande incognita di questi ...

Mondiali 2019 di Sci alpino - diciannove gli azzurri convocati per la rassegna iridata di Are : I convocati per i Mondiali svedesi di Are in programma dal 4 al 17 febbraio: diciannove in corsa per le medaglie Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 71 del 30 gennaio 2019 la spedizione italiana per i Campionati del mondo di Are. Gli atleti sono stati selezionati sulla base dei criteri definiti dalle Direzioni Agonistiche. Il Mondiale svedese comincerà il 4 febbraio per terminare il 17 febbraio. Saranno 11 i ...

Mondiali 2019 di Sci alpino - orari e programma dettagliato di tutte le gare : I Mondiali di sci alpino si avvicinano, i migliori atleti del mondo si daranno battaglia sulla neve di Are per conquistare i titoli iridati delle varie discipline Il conto alla rovescia sta per terminare, i Mondiali 2019 di sci alpino si avvicinano e gli atleti si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno. Sarà la località di Are, in Svezia, ad accogliere i migliori sciatori del mondo, che si affronteranno per ...

Sci alpino paralimpico - Mondiali 2019 : fantastico oro in discesa per Giacomo Bertagnolli : Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di sci alpino paralimpico in corso di svolgimento a Kranjska Gora. A salire sul gradino più alto del podio è stato ancora una volta uno straordinario Giacomo Bertagnolli. L’azzurro ha vinto l’oro nella discesa libera nella categoria vision impaired, conquistando la sua terza medaglia in questa rassegna iridata dopo l’altro oro in slalom e l’argento in ...

Sci alpino - squalificato a Beaver Creek per aver utilizzato una maschera d’ossigeno : Luitz si appella al TAS : Il tedesco ha presentato ricorso al TAS dopo la squalifica subita a Beaver Creek, costatagli anche la vittoria nel gigante Lo sciatore tedesco Stefan Luitz si è appellato al Tas (Tribunale di arbitrato dello sport) di Losanna contro la squalifica subìta nel gigante di Beaver Creek, che aveva vinto, per aver utilizzato una maschera d’ossigeno tra le due manche, cosa proibita dalle regole della Fis ma non da quella della Wada. Lo ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...

Sci alpino - Moelgg resta al tredicesimo posto della start list dello slalom maschile : la classifica dettagliata : L’azzurro si conferma tredicesimo nella start list dello slalom maschile, Razzoli resta nei 30 mentre sale Vinatzer Un cambio importante nel primo gruppo di merito, nessuna particolare novità per gli azzurri dopo Schladming. La start list di Coppa del mondo dello slalom maschile vede l’austriaco Marco Schwarz entrare nei primi sette ai danni di Manuel Feller, ora nono, tra i 15 invece c’è l’ingresso di Christian ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà particolare. Alcune ...

Sci alpino - gruppi di merito dello slalom maschile : Manfred Moelgg resta nei 15 - Gross e Razzoli nei 30 : Non cambia molto la startlist dello slalom speciale maschile dopo la prova in notturna di Schladming disputata ieri: resta tra i 15 Manfred Moelgg, sempre 13°, mentre scivola al 18° posto Stefano Gross, che però resta nei 30, come Giuliano Razzoli, ora 25° dopo non aver ottenuto la qualifica alla seconda manche ieri. Si avvicina ai 30 Alex Vinatzer, ieri 16°. Startlist slalom maschile dopo Schladming (Top 15 + italiani) 1. HIRSCHER Marcel AUT ...

Calendario Mondiali Sci alpino 2019 : date - programma - orari e tv : Dal 4 al 17 febbraio si disputeranno i Mondiali 2019 di sci alpino, la rassegna iridata andrà in scena ad Are (Svezia). La prima settimana sarà dedicata alle discipline veloci (con prove annesse) e alle combinate, la seconda sarà invece riservata come sempre alle discipline tecniche. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...