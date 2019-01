Sbarchi | così Salvini blocca le Ong | Limiterò l' accesso alle nostre acque

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Matteoora si è messo al lavoro per provare a risolvere il problema a monte. Mentre il tribunale dei ministri vuole processarlo per gli immigratiti la scorsa estate sulla Diciotti e la sinistra vorrebbe far aprire un'altra indagine per averto la Sea Watch 3 al largo di Siracusa, il vicepremier leghista tira dritto e pensa già a un nuovo provvedimento che limiti ai barconi enavi delle Ong la possibilità di entrare nelleterritoriali italiane."Se mai arrivasse un altro barcone illegalmente nelle coste italiane rifarò esattamente quello che ho fatto con la Sea Watch e la Diciotti".non si pente per quanto fatto sin qui. E, uscendo dall'Aula della Camera dopo il question time, pensa già al prossimo passo da fare per riuscire a risolvere una volta per tutte l'emergenza immigrazione. Certo, la stretta che ha impartito non appena è arrivato al Viminale ...