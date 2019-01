Sanremo | ufficializzati i duetti della quarta serata

Blastingnews

Sono stati ufficializzati tutti i duetti di #Sanremo2019! Come previsto #MaxPezzali NON sarà presente!

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ladel Festival disarà, come ormai da tradizione, dedicata ai. Gli artisti in gara potranno invitare dei colleghi e amici per esibirsi insieme in una versione alternativapropria canzone in gara. Mancano ancora diversi giorni all'inizio dello spettacolo, ma si conoscono già i nomi di tutti i(o comunque abbinamenti) che si esibiranno. Resta ancora da ufficializzare solo chi si esibirà con Il Volo.I nomi dei partecipanti al duetto die le canzoni scelte Fabrizio Moro con Ultimo canteranno insieme "I tuoi particolari". Si tratta di una coppia assai particolare, in quanto abbiamo rispettivamente il campione in caricaversione Big e quello di Saremo Giovani. Manuel Agnelli sarà ospitato da Daniele Silvestri. Canteranno "Argento vivo". Beppe Fiorello con Paola Turci. Il titololoro canzone è "L'ultimo ostacolo". Scelta ...