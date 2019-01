Sanremo 2019 | tutto quello che c’è da sapere sulla scenografia

Sanremo 2019 - bufera sulle relazioni fra i Big e Baglioni. Replica la Rai : Festival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo 2019: i Big in garaFestival di Sanremo ...

Sanremo 2019 : svelati i duetti della quarta serata - da Morgan a Cristina D'Avena : La quarta serata del Festival di Sanremo è quella in cui gli artisti in gara si prendono una piccola pausa dalla competizione in senso stretto. Già dallo scorso anno, con la direzione artistica di Claudio Baglioni, la quarta serata ha smesso di ospitare le cover per lasciare spazio ai duetti tra cantanti partecipanti al Festival e i big della musica italiana.duetti che, anche in occasione di Sanremo 2019, delizieranno e ...

Chi è Shade - big di 'Sanremo 2019' : biografia - curiosità e grandi successi : Nel 2014, partecipa a un'iniziativa di beneficenza contro lo spreco dell'acqua con il brano "Dalla a me" insieme ai colleghi Danti , Piotta , Jake la Furia e alcuni volti della tv e dello sport. Nel ...

Favoriti Sanremo 2019 – Da Ultimo a Il Volo : quote e pronostici di William Hill per il vincitore della 69ª edizione : Chi sono i Favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2019? Le previsioni di William Hill sono tutte a favore dei giovani: Ultimo, Irama e Il Volo i nomi da tenere d’occhio In vista dell’inizio della 69ª edizione del Festival di Sanremo, William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, svela i pronostici sui cantanti in lizza per la vittoria dell’evento musicale e televisivo più atteso dagli italiani. Secondo le previsioni di ...

Chi è Federica Carta - big di 'Sanremo 2019' : biografia - curiosità e grandi successi : Fin da piccola, coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica e dimostra da subito una grande propensione al canto, passione che condivide con il padre. A 9 anni, così, inizia a prendere ...

Chi è Paola Turci - big di 'Sanremo 2019' : biografia - curiosità e grandi successi : Il primo singolo del nuovo album "Questa parte di mondo" , intitolato "Mani giunte", diviene un successo nella versione duettata con gli Articolo 31 per il loro album "Domani smetto" , e intitolata '...

Sanremo 2019 - tutti i duetti della manifestazione : Svelati in modo tutti i duetti che ascolteremo sul palco dell’Ariston quest’anno. Molte delle indiscrezioni sono state confermate ma ci sono anche delle novità per quello che riguarda la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2019. Ad esempio non era trapelato fino a oggi il nome di Cristina D’Avena che sarà invece impegnata nel duetto con Federica Carta e Shade. Nulla si era detto in merito alla presenza di Morgan sul palco dell’Ariston. L’ex ...

Sanremo 2019 : Baglioni sotto accusa per conflitto d’interessi. La Rai mette già le mani avanti : Striscia la Notizia, Sanremo 2019 La prima vera polemica sul Festival di Sanremo 2019 l’ha sollevata Striscia la Notizia: sulla graticola sono finiti Claudio Baglioni e la Rai. Il tg satirico, in particolare, si è occupato del presunto conflitto d’interessi del direttore artistico della kermesse, legato alla Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano, società che a sua volta collabora con una serie di cantanti ammessi ...

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

Testo de L’ultimo ostacolo di Paola Turci al Festival di Sanremo 2019 - un invito a stare insieme : Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2017, il Testo de L'ultimo ostacolo di Paola Turci la riporta all'Ariston con una canzone d'amore grintosa e decisa. Due anni fa la cantautrice romana aveva ottenuto consensi unanimi con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto in classifica, con un brano tutto imperniato sull'importanza della consapevolezza di se stessi. Grandi apprezzamenti anche per la sua ...

Un inno alla vita nel testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita - a Sanremo 2019 dopo Desert Yacht Club : Il testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita porta un messaggio di speranza per tutti coloro che si sentono sopraffatti dalle difficoltà della vita. Il gruppo toscano è quindi pronto a tornare sul palco del Teatro Ariston dopo il lungo tour che hanno tenuto nel 2018 in seguito al rilascio di Desert Yacht Club, nuovo album dal quale hanno estratto anche Scritto sulla pelle. In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, i Negrita ...

Il commovente e coraggioso testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo 2019 : Parte già col favore della critica e con un tema che ha colpito tutti il testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara a Sanremo 2019. Per il cantautore romano, abituato a brillare e distinguersi sul palco dell'Ariston dando il meglio di sé tanto con brani eccentrici ed ironici come Salirò e La Paranza tanto con canzoni impegnate come la profonda A bocca chiusa, si tratta della settima partecipazione al Festival. Per i suoi fan è ...

Sanremo 2019 - fonti Rai contro le accuse di conflitto di interessi : "Baglioni è garanzia di trasparenza" : A seguito dei dubbi sollevati nei giorni scorsi dal giornalista Michele Monina e dalla trasmissione Striscia La Notizia circa una possibile ingerenza nell'organizzazione del Festival di Sanremo dell'impresa Friends&Partners, che assiste il direttore artistico Claudio Baglioni e molti dei concorrenti in gara, fonti Rai hanno sottolineato nella serata di oggi che "l'esclusione di qualsiasi conflitto di interessi è una condizione ...

