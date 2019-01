San Antonio vince ancora | Houston ko

NBA - San Antonio-Phoenix 126-124 : il buzzer beater di Gay spegne i Suns - 17 per Belinelli : San Antonio Spurs-Phoenix Suns 126-124 Come ai bei vecchi tempi di Memphis, Rudy Gay ha dato un saggio delle sue qualità con il pallone tra le mani quando c'è da decidere la partita. A farne le spese ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

Basket - Nba : San Antonio ancora super - Milwaukee cade a Oklahoma City : WASHINGTON - San Antonio ha ritrovato la formula giusta. Così, dopo i 126 punti segnati a New Orleans contro i Pelicans, gli Spurs fanno anche meglio all'AT&T Center rifilando a Washington 132 punti. ...

NBA - LaMarcus Aldridge c'è - e si vede - : San Antonio passa a New Orleans : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 114-126 Con il polso sinistro malconcio e un dolore che non voleva saperne di passare, in molti avevano messo in dubbio anche la sua partecipazione al match ...

'Scegliamo una società aperta per una fede senza muri' : la Parrocchia di Sant'Antonio riflette sul bene comune : ... luogo delle origini scuola di umanità" con Fiammetta Quintabà, psicoterapeuta; Sabato 27 aprile: Il lavoro che nobilita l'uomo Quale lavoro? Quale uomo? / "Il diritto/dovere del lavoro; economia e ...

Genoa - Antonio Sanabria sbarca in Italia : “pronto alla nuova avventura” : Genoa, Antonio Sanabria avrà l’arduo compito di sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan Inizia la nuova avventura col Genoa di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano, scelto dal club ligure per sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Milano Malpensa ed è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoblù. Sanabria arriva ...

LORY DEL SanTO PIANGE PER I FIGLI DEVIN E LOREN A VIENI DA ME/ L'ex Pietrantonio accende i sospetti su Cucolo : LORY Del SANTO PIANGE a VIENI da me parlando dei FIGLI DEVIN e LOREN: il toccante racconto di fronte alla cassettiera di Caterina Balivo.

‘C’ero una volta… la Sinistra’ - su Loft Antonio Padellaro e Silvia Truzzi “procesSano” gli ex leader rossi : In Occidente la sinistra è in declino, ma in Italia sta sparendo. ‘C’ero una volta … la Sinistra‘, il format tv condotto da Antonio Padellaro e Silvia Truzzi, indaga le ragioni di una sconfitta dando la parola agli ex leader ‘rossi’. Uomini di prima fila, in missione per una rivoluzione di sinistra mai arrivata. Il protagonista della prima puntata (da oggi su www.iLoft.it e app Loft) è Achille Occhetto, l’ultimo ...

NBA - Philadelphia-San Antonio 122-120 : rimonta Sixers - Belinelli perde contro la sua ex squadra : Anche all'interno della stessa partita, dello stesso tempo o dello stesso quarto ci possono essere più versioni dei Philadelphia 76ers. Fortunatamente per loro, la versione che ha chiuso la sfida con ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista ANTONIO AVERSanO (Gerardo) : Il giovanissimo ANTONIO AVERSANO, classe 2004, ragazzo espansivo, socievole, fan di Andrea Bocelli e con il sogno di fare lirica, ha iniziato di recente ad apparire nella Soap di Rai 3 Un posto al sole. Ne abbiamo approfittato per incontrarlo e conoscerlo meglio. Ci parli del tuo personaggio? Interpreto Gerardo Massaro, un ragazzo alla moda e molto mangione. Sua madre Bice Cerruti, interpretata da Lara Sansone, gli sta sempre ...

Giallo a Napoli - cadavere di donna ritrovato in strada al borgo Sant'Antonio : Il cadavere di una donna straniera di 55 anni è stato trovato in via Sant'Antonio Abate a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia. I soccorritori non hanno potuto fare altro che ...

DiMartedì - scontro tra AlesSandro Sallusti e Antonio Maria Rinaldi sul reddito di cittadinanza : "Sarei felice se venisse dato il reddito di cittadinanza a chi non ce l'ha ma temo che sarà dato a chi lavora in nero". Alessandro Sallusti, ospite a DiMartedì, su La7, critica la misura contenuta nel decreto fortemente voluta dal Movimento 5 stelle: "Sì ci saranno i controlli ma, si sa, siamo in it

Basket - Nba : Clippers sbancano San Antonio - ok Indiana e Minnesota : WASHINGTON - Il problema alla schiena rimediato contro Golden State costringe Danilo Gallinari a saltare il derby azzurro, l'ultimo della stagione, con Marco Belinelli. Questo, però, non ferma i Los ...