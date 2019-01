Salvini | limiterò accesso acque italiane

Migranti - Salvini : 'Limiterò l'accesso in acque italiane' : Matteo Salvini annuncia "un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte", in merito alla vicenda Sea Watch. Parlando del progetto in ...

Sbarchi - così Salvini blocca le Ong : "Limiterò l'accesso alle nostre acque" : Matteo Salvini ora si è messo al lavoro per provare a risolvere il problema a monte. Mentre il tribunale dei ministri vuole processarlo per gli immigrati bloccati la scorsa estate sulla Diciotti e la sinistra vorrebbe far aprire un'altra indagine per aver bloccato la Sea Watch 3 al largo di Siracusa, il vicepremier leghista tira dritto e pensa già a un nuovo provvedimento che limiti ai barconi e alle navi delle Ong la possibilità di entrare ...