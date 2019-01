Salvini | ' La nuova legge ha pensionato la Fornero'

In giro per Milano spuntano tanti "baby-Salvini" : la nuova opera di Cristina Donati Meyer : "Ci piacerebbero dei politici che lavorano per risolvere i problemi del Paese e della povera gente, francamente di cosa...

Nuova strage di Migranti : 117 morti. Sea Watch ne soccorre altri 47. Salvini : si scordino i nostri porti : Si riaccende il dramma e lo scontro sui Migranti. A bordo del gommone naufragato ieri mattina a 45 miglia da Tripoli c'erano 120 persone. A riferirlo i 3 superstiti. Al momento i dispersi sono 117, ...

[Il caso] Le ex toghe rosse organizzano "la nuova resistenza civile". Contro il decreto Salvini e un malinteso senso della sicurezza… tutti ... : ... ormai affogato, tra gli amici pesci che si complimentano per la bella pagella che teneva cucita in tasca da presentare come referenza una volta arrivato nel nuovo mondo. E' una storia vera che la ...

Cannabis e prostitute : la nuova crociata di Salvini : Il ministro dell'interno boccia la legge sulla liberalizzazione della Cannabis: "Non passerà mai". Ma il dissidente M5s...

Salvini in Polonia per l'asse sovranista : "Una nuova primavera europea" : Un viaggio importante, quello di Salvini, che riafferma quell'asse fra Italia, in particolare Lega, e il mondo del Gruppo di Visegrad. Roma e le capitali dlel'Europa orientale rappresentano le spine ...

Salvini - Polonia-Italia per nuova Europa : 14.00 "Italia e Polonia saranno protagoniste di una nuova Europa, con meno finanza, meno burocrazia e più attenzione a famiglie e sicurezza". Così il ministro dell'Interno Salvini in conferenza stampa a Varsavia col collega polacco. La sicurezza si garantisce con la protezione delle frontiere esterne non con la distribuzione dei migranti,ribadisce Polonia e Italia "non vogliono lasciare l'Ue ma "avere voce in capitolo e rafforzarla",ha detto ...

Italia 2018 : l'anno della rivoluzione La nuova epoca di Salvini e Di Maio : Feste natalizie, tempo di bilanci. Come sarà ricordato in Italia l’anno 2018 per la politica? Indubbiamente quest’anno ha segnato una netta cesura con il passato e non solo quello recente. È stato un anno di forti cambiamenti, di discontinuità, di innesti di nuove idee, di visibilità internazionale finalmente ritrovata. Non per niente si è parlato di nascita della Terza Repubblica... Segui su ...

Italia 2018 : l'anno della rivoluzione La nuova epoca di Salvini e Di Maio : Feste natalizie, tempo di bilanci. Come sarà ricordato in Italia l’anno 2018 per la politica? Indubbiamente quest’anno ha segnato una netta cesura con il passato e non solo quello recente. È stato un anno di forti cambiamenti, di discontinuità, di innesti di nuove idee, di visibilità internazionale finalmente ritrovata. Non per niente si è parlato di nascita della Terza Repubblica... Segui su ...

Bruno Vespa su Matteo Salvini : lo spettro della nuova legge di bilancio - riuscirà a reggere? : La manovra? 'Una legge mai vista', come da titolo dell'editoriale di Bruno Vespa su Il Giorno . Il conduttore di Porta a Porta analizza quanto fatto dal governo gialloverde sulla legge di bilancio, ...

Salvini : nuova agenzia dei beni confiscati a Milano : Salvini: entro la fine dell'inverno a Milano sarà inaugurata la nuova agenzia dei beni confiscati. Avrà più poteri, più personale e più soldi.

Mafia - Salvini : nuova sede agenzia : ANSA, - MILANO, 20 DIC - "Non vedo l'ora di inaugurare la nuova agenzia dei beni confiscati alla Mafia che avrà sede a Milano entro la fine dell'inverno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'...

Milan - la festa della Curva Sud e la nuova frecciata di Salvini ad Higuain [FOTO] : 1/24 Vince Paolo Gerace/LaPresse ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Salvini e Di Maio divisi anche su Israele : 'Italia baluardo di Israele nella nuova Europa' : La Lega e i 5 stelle, mentre si azzuffano per il durissimo attacco dei colonnelli di Di Maio a Salvini sul soldi del Carroccio, sono agli antipodi anche sulla politica estera. Salvini è in Israele e ...