Ryanair - ala squarciata e paura sul volo per Bari. Un passeggero : «Atterraggio da film - il pilota era pallido» : paura a bordo e un atterraggio da film : è il racconto di uno dei passeggeri del volo Ryanair che da Francoforte doveva arrivare a Bari, ieri sera, ma che è stato costretto a...

L'ala si squarcia in volo - aereo Ryanair costretto ad un atterraggio di emergenza : Uno squarcio nelL'ala ha costretto un aereo Ryanair ad un atterraggio di emergenza. A raccontare l'incidente è una passeggera, Monica Irima, che su Instagram ha pubblicato la foto delL'ala danneggiata. "Amici questa volta è andata così! Con un bel spavento ... dopo 40 min di volo ci hanno fatto ritornare a Francoforte... Questo è il buco nelL'ala dell'aereo ... speriamolo ripartire stasera".View this post on ...