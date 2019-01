Russia | Con soli dieci missili cancelleremo la vita negli Usa

Nato - Casellati : con Russia tornare a spirito di Pratica di Mare : Mosca, 30 gen., askanews, - Con la Russia bisogna 'tornare allo spirito di Pratica di Mare'. Lo ha affermato la presidente del SeNato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al seNato russo, ...

Casellati : ruolo Russia essenziale in lotta contro terrorismo : Mosca, 30 gen., askanews, - 'La Russia ha un ruolo essenziale nella stabilizzazione delle aree di conflitto e nella lotta contro il terrorismo'. Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria ...

Tria con Usa discusso anche di sanzioni Iran Russia e Venezuela : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, negli incontri di questi giorni con i rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump, ha discusso anche delle sanzioni nei confronti di Iran, Russia e Venezuela.

Mondo TV si rafforza in Russia Con licenza triennale : Mondo TV continua a crescere in Russia , dove ha sottoscritto con la società moscovita Kinomania TV un contratto di licenza avente ad oggetto lo sfruttamento televisivo di 4 serie della sua library , ...

Quel mediatore coinvolto nel Russiagate a cui Salvini chiede consigli “informali” : Nella complessa indagine del Russiagate c’è un passaggio che riguarda l’Italia. È un passaggio chiave, ricostruito per la prima volta nell’atto d’accusa di Jerome Corsi (autore, polemista, supporter di Trump) del novembre scorso. Ed è ripetuto nella incriminazione, di venerdì, che ha portato all’arresto di Roger Stone. ...

Caos Venezuela : l'Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni - contraria la Russia : Caracas, Venezuela. In uno scenario di scontri, violenze, Caos e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan Guaidò, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove elezioni. Lo scontro è acceso, ...

Venezuela - Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi”. Russia contro Usa : “Tentato golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Delegato russo all'Onu - Venezuela : "Come reagireste se la Russia proponesse di affrontare nel Consiglio di sicurezza la protesta dei Gilet ... : Non possiamo rimandare questa conversazione cruciale che attira l'attenzione di tutto il mondo per il beneficio del Venezuela e tutti la regione', ha detto Pompeo. Secondo Nebenzia, l'unico scopo ...

Venezuela - Ue e Usa si schierano contro Maduro e con Guaidò. Russia : “È un golpe Usa” : Scontro tra Usa e Russia su quanto avviene in Venezuela. Mosca accusa gli Stati Uniti di aver portato avanti un "colpo di stato" ai danni di Maduro. Mentre Washington, sostenuto dall'Ue e dai leader dei maggiori paesi europei, chiede nuove elezioni immediate. Altrimenti si potrebbe procedere con il riconoscimento della leadership di Guaidò. L'Italia, intanto, tace.Continua a leggere