Rugby – Dalla Scozia | alla Scozia | il Sei Nazioni di Giampiero “Ciccio” De Carli

Rugby - l’Italia U20 battuta dalla Francia a Castanet-Tolosan : La selezione italiana U20 battuta 40-10 dai pari età francesi nell’incontro a Castanet-Tolosan La Selezione Francese U20 ha battuto 40-10 la Selezione Italiana U20 a Castanet-Tolosan, test che ha chiuso il primo raduno del 2019 per la rosa di Fabio Roselli che si è ritrovata il 2 gennaio a Settimo Torinese per spostarsi poi in Francia per il test odierno contro i pari età francesi. Gara che si mette in salita per gli Azzurrini che ...

Calendario Mondiali Rugby 2019 : date - programma - orari e tv dalla fase a gironi alla finale : Nel prossimo anno finalmente sarà tempo di Mondiali per la palla ovale: in Giappone infatti tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la manifestazione del 2023. L’Italia ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Calendario Mondiali Rugby 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : Col la conclusione del torneo di ripescaggio si è completata la fase di qualificazione ai Mondiali di Rugby che si disputeranno in Giappone nel 2019: l’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la manifestazione del 2023. L’Italia esordirà il 22 ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori dalla top ten mondiale : Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di Rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale. Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di ...

ItalRugby - che figura .Azzurri travolti 66-3 dalla danza All Blacks : Seimila euro. Questo finirà comunque nelle tasche degli azzurri come gettone di presenza. Decisamente troppo per quello visto in campo. Perché l'Italia non si è vista. Per gli All Blacks è stata una ...