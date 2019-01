Rugby – Benetton | rinnovo di contratto per la coppia di centri Luca Morisi e Ignacio Brex

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia a trazione Benetton Treviso e Zebre. Le franchigie celtiche monopolizzano la Nazionale : Prima uscita del 2019 per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato è attesa già da un grande appuntamento: la giornata d’esordio del Sei Nazioni, in trasferta a Murrayfield, nella tana della Scozia. Subito una sfida probante per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca a Parisse e compagni da addirittura tre edizioni del torneo. Per provarci Conor O’Shea ha ovviamente chiesto uno sforzo importantissimo alle due ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia a trazione Benetton Treviso e Zebre. Le franchigie celtiche monopolizzano la Nazionale : Prima uscita del 2019 per la Nazionale Italiana di Rugby che sabato è attesa già da un grande appuntamento: la giornata d’esordio del Sei Nazioni 2019, in trasferta, a Murrayfield, nella tana della Scozia. Subito una sfida probante per gli azzurri che vanno a caccia di una vittoria che manca a Parisse e compagni da addirittura tre edizioni del torneo. Per provarci Conor O’Shea ha ovviamente chiesto uno sforzo importantissimo alle due ...

Rugby - Pro14 2019 : Ulster-Benetton 17-17. Trevigiani raggiunti all’ultimo assalto - pari che sa di beffa : Un pari che sa di atroce beffa quello ottenuto per 17-17 dal Benetton Treviso a Belfast contro i nordirlandesi dell’Ulster nella quattordicesima giornata del Pro 14 di Rugby: i Trevigiani conquistano soltanto due punti e salgono a quota 37, al secondo posto nella Conference 2, tenendo a distanza la squadra affrontata oggi, ma esponendosi al sorpasso dell’Edimburgo, con gli scozzesi che saranno in campo nella giornata di domani. Nel ...

Rugby - Federico Zani operato al braccio sinistro : intervento riuscito per il giocatore del Benetton : Il giocatore del Benetton è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa del distacco del tendine del braccio sinistro Benetton Rugby comunica che nella giornata di ieri il proprio atleta Federico Zani, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto in allenamento, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il policlinico di Abano Terme dal dott. Micaglio in equipe con il dott. Gravinese a causa del distacco del tendine del ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : Grenoble-Benetton 7-39. I trevigiano continuano a sperare nella qualificazione : Il Benetton Treviso spera ancora in una qualificazione ai quarti della Challenge Cup come una delle tre migliori seconde: i veneti salgono a quota venti in classifica dopo aver espugnato il campo del Grenoble per 7-39. Le sfide di domani diranno se i veneti potranno festeggiare o saranno la prima formazione esclusa. L’avvio è subito promettente: da una touche nei 22 avversari al 7′ Treviso va in meta con Baravalle ed Allan trasforma ...

Rugby - Challenge Cup – Benetton - scelti i Leoni per la sfida contro il Grenoble : Benetton Rugby ha scelto i titolari che affronteranno il Grenoble nell’ultima sfida della fase a gironi della Challenge Cup Dopo la convincente vittoria dello scorso weekend ottenuta in casa contro Agen, domani sera allo Stade des Alpes i Leoni affronteranno Grenoble nell’ultima gara della fase a gironi. Il match che andrà in scena alle 19:45, verrà diretto dall’arbitro inglese Christophe Ridley, dagli assistenti Luke Pearce e Wayne ...

Rugby – Colpo Benetton : acquistato Ian Keatley dal Munster : Benetton Rugby ha annunciato un nuovo acquisto in vista della prossima stagione: in arrivo Ian Keatley dal Munster Rugby Benetton Rugby è lieta di comunicare il secondo Colpo di mercato in vista della prossima stagione, si tratta dell’utility back Ian James Keatley attualmente in forza al Munster Rugby. Nato a Dublino l’1 aprile 1987, pesa 92kg ed è alto 180 cm. Mediano di apertura versatile in grado di ricoprire anche i ruoli di centro ed ...

Rugby – Benetton : prolungamento di contratto per Irnè Herbst e Braam Steyn : Benetton Rugby rende ufficiale il prolungamento di contratto di Irné Herbst e di Abraham Jurgens Steyn sino al 30 giugno 2021 Benetton Rugby è lieto di comunicare di aver raggiungo l’accordo per i rinnovi dei contratti di Irné Herbst e di Abraham Jurgens Steyn sino al 30 giugno 2021. Il club biancoverde conferma due ottimi elementi del pack, che in queste stagioni hanno mostrato un notevole percorso di crescita e dato un grosso contributo ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : Benetton Treviso senza problemi a Monigo - Agen battuto 38-24 : Ancora una vittoria, fondamentale per restare in corsa in chiave play-off: la Benetton Treviso trova a Monigo il successo nella quinta ed ultima giornata della Challenge Cup. Agen battuto nettamente davanti al pubblico di casa, per 38-24: ora bisognerà sperare nei risultati altrui per sognare il passaggio del turno e approdare alla fase ad eliminazione diretta. Sono addirittura sei le mete timbrate dai padroni di casa: show del mediano di ...

Rugby – Sperandio diviso tra Benetton e Nazionale : le parole dell’ala azzurra : Le parole dell’ala azzurra Sperandio, diviso tra Benetton e Nazionale Tre partite su quattro dal primo minuto con la maglia azzurra nei Test Match di Novembre, la sua crescita professionale, la stagione della Benetton Treviso e il sogno Mondiale. Questi sono i temi trattati con Luca Sperandio su fedeRugby.it, ala del Benetton Treviso e della Nazionale Italiana Rugby che sarà presente al prossimo raduno dell’ItalRugby in calendario a ...

Rugby - il Benetton pronto alla sfida contro l’Agen : ecco il XV scelto da coach Crowley : Due squadre francesi per decidere il destino degli uomini di coach Crowley che domani, allo Stadio Monigo ore 15:00, affronteranno l’Agen Rugby Dopo le quattro vittorie consecutive in Guinness PRO14, per i Leoni biancoverdi arrivano gli ultimi due turni di European Rugby Challenge Cup decisivi per il passaggio del turno. Due squadre francesi per decidere il destino degli uomini di coach Crowley che domani, allo Stadio Monigo ore 15:00, ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : Benetton Treviso-Agen. Programma - orario - tv e streaming : Quinto appuntamento per quanto riguarda la Challenge Cup di Rugby 2019: il Benetton Treviso ospita in casa a Monigo l’Agen, squadra transalpina che è all’ultimo posto nel raggruppamento. Punta in alto la compagine di Crowley che con una vittoria potrebbe ancora continuare a sognare il passaggio del turno, vista la seconda piazza occupata al momento. Sfida che si disputerà sabato alle 15, andiamo a scoprire il Programma e gli orari, e ...

Rugby – Il Benetton dà il benvenuto alla seconda linea Eli Snyman : Il Benetton Rugby è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo del seconda linea Eli Colin Snyman proveniente dai Blue Bulls Dopo il numero 8 Toa Halafihi, arrivato a Treviso da qualche settimana, un nuovo innesto entrerà a far parte del pack dei Leoni dalla stagione 2019/2020. Nato ad Harare (Zimbabwe) il 25 Gennaio 1996, 201 cm per 111 kg. Snyman inizia a giocare a Rugby nella John’s Preparatory School, e nel 2009 viene selezionato ...