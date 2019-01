Rugby – Allo Stadio Zaffanella una giornata di grande spettacolo | come raggiungere Viadana

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre volano in Sudafrica : le sensazioni del tallonatore Luus : Il tallonatore delle Zebre Luus presenta la sfida in Sudafrica, sua terra d’origine Le Zebre hanno lasciato lunedì l’Italia dirette in Sudafrica dove sabato affronteranno l’unica gara nell’Emisfero Sud della stagione. Al Toyota Stadium di Bloemfontein i bianconeri sfideranno i Cheetahs nel 14° turno del Guinness PRO14, ultimo turno prima della pausa di due weekend per l’inizio del Guinness Sei Nazioni 2019. A presentare la sfida è il ...

Rugby – Le Zebre cedono allo Stade Rochelais : primo ko interno in Europa per la squadra italiana : Prima sconfitta interna per le Zebre in Europa: lo Stade Rochelais passa 22-10 Otto giorni dopo la gara di andata in terra francese, le Zebre ospitano al Lanfranchi lo Stade Rochelais, nel sesto e ultimo turno del girone 4 della coppa europea Challenge Cup. Castello e compagni cercheranno di superare i gialloneri, ottenendo la quarta vittoria in sei giornate e mantenendo inviolato lo stadio di Parma in questa stagione europea. Per tenere ...

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Rugby – Infortunio Fabiani : il bollettino medico del tallonatore delle Zebre : Il bollettino medico Oliviero Fabiani dopo la risonanza magnetica in seguito all’Infortunio al ginocchio destro Il tallonatore dello Zebre Rugby Club Oliviero Fabiani si è sottoposto a risonanza magnetica in seguito all’Infortunio al ginocchio destro subito domenica 23 Dicembre durante la sfida contro il Benetton Rugby giocata allo Stadio Lanfranchi di Parma. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado del ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...