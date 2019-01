Rossella Brescia | “Bullizzata a Miss Italia Mi costrinsero a ritirarmi”

Vieni da me - dramma Rossella Brescia : "Avevo 19 anni - ero a Miss Italia e quell'uomo...". Schifo inaudito : Il dramma privato di Rossella Brescia, a Vieni da me: "A Miss Italia sono stata bullizzata". La splendida ballerina e presentatrice, 47 anni, racconta a Caterina Balivo la sua traumatica esperienza al concorso di bellezza più famoso d'Italia, a cui partecipò appena 19enne. "Non avevo proprio dei num

Rossella Brescia stile Carmen - è la potenza del ballo : Una 'Carmen' dei nostri giorni. Sensuale e passionale come nell'opera- capolavoro di Georges Bizet, ma in versione moderna. Rossella Brescia è la protagonista di un classico senza tempo, riletto da ...

La rivelazione di Rossella Brescia : «A Miss Italia sono stata bullizzata» : «A Miss Italia sono stata bullizzata e costretta a ritirarmi». Lo ha svelato Rossella Brescia, 47 anni, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me: «A 19 anni, dopo aver vinto la fascia di Miss Martina e Miss Sorriso Puglia, partii per Salsomaggiore. Ma un organizzatore non faceva che dirmi: “Sei brutta, non capisco come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta”». Dopo l’ennesimo episodio di bullismo, Rossella si ...

Rossella Brescia : “Mi disse “sei brutta - veramente brutta”. Ero stressata e agitata” : Rossella Brescia racconta la sua esperienza a Miss Italia e lo fa a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, la ballerina ripesca un ricordo non proprio piacevole: dopo aver vinto le fasce di Miss Martina e Miss Sorriso Puglia, infatti, Rossella fu costretta a ritirarsi. Perché? “Vi starete chiedendo perché ma purtroppo c’era una persona che organizzava il concorso all’epoca che mi continuava a dire: “sei brutta, ma io non so ...

Rossella Brescia e l'addio a Miss Italia : «Un organizzatore mi diceva : Sei veramente brutta» : 'Non avevo proprio dei numeri fortunatissimi durante le selezioni. Avevo il numero 17 a Miss Martina e il numero 13 a Miss Sorriso Puglia però ho vinto le fasce. Poi c'è un tasto dolente… Sono ...

Rossella Brescia/ La dedica d'amore di Luciano Cannito : il messaggio che spiazza la ballerina - Vieni da me - : Rossella Brescia si confida con Caterina Balivo durante "Vieni da me". La ballerina si racconta e poi arriva il videomessaggio di Luciano Cannito.

Rossella Brescia : 'Passionale - ma anche ragionevole - Carmen sono io' : 'Oggi, no. Non arriverei a morire per amore. Difendo le mie idee, sì. Ma per le questioni di cuore ho imparato a fare compromessi. Rispetto a qualche tempo fa, sono diventata un po' più ragionevole'. ...

Casting per un film con Rossella Brescia e uno spot televisivo : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di numerose comparse per un importante film, correlato al problema della disabilità, dal titolo Passi d'amore, diretto dal regista Fabio Matacchiera e con la nota conduttrice Rossella Brescia nel cast artistico. Le riprese verranno poi effettuate a Taranto. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori, attrici e comparse, per la realizzazione di un interessante spot televisivo ...

Loredana Lecciso - la foto dell'ex moglie di Al Bano con Rossella Brescia : cosa c'è dietro : Si sono ritrovate in un ristorante salentino a Roma le due pugliesi Loredana Lecciso e Rossella Brescia. In una foto pubblicata sui social, l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha commentato: 'Aria di ...

Rossella Brescia fare il calendario è stato una tragedia : Rosella Brescia torna a parlare del calendario di cui è stata protagonista nel 2004 per la rivista Max. Gli scatti hanno avuto molto successo ma Rossella, che fa sapere che quel calendario “è stato una tragedia, non volevo…”, racconta anche un retroscena. La showgirl infatti era imbarazzata e ha voluto tenere addosso gli slip, che poi sono stati cancellati, anche se la volontà era che lei rimanesse completamente senza veli. Era ...