Roma | Monchi | ' Juve-Zaniolo? Anch' io ho scritto Messi su un pizzino'

Roma - si cerca un difensore. Monchi tratta a oltranza per Vida : Il tempo stringe, ma la Roma prova a regalare a Di Francesco un difensore centrale entro domani. Il direttore sportivo Monchi, infatti, continua a trattare senza sosta con il Besiktas per portare ...

Roma - Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> Inter-Lazio: le probabili formazioni Una cosa è certa, ora […] L'articolo Roma, Monchi pensa al mercato. I giallorossi vanno rinforzati proviene da Serie ...

Roma - Marcano non convince : Monchi accelera per Domagoj Vida e sonda Ilicic : L'ennesima rimonta subita dalla Roma, nell'ultima partita contro l'Atalanta, ha scatenato rabbia e delusione tra i tifosi. Esattamente come all'andata, il risultato si è concluso sul 3-3 con la squadra allenata da Gasperini che con grande cuore e personalità è riuscita a rimontare uno svantaggio di tre reti grazie ad una prestazione più che positiva del 'Papu' Gomez e Castagne, il quale sulla sinistra è riuscito a vincere i duelli con Karsdorp e ...

Roma : Di Francesco - Monchi e i giocatori nel mirino dei tifosi : La frase più triste, forse, è anche la più elegante. La scrive su Instagram un malinconico Simone, che ammette: 'Più che lupi, siamo chihuahua'. Benvenuti al nuovo psicodramma dell'universo Romanista, ...

Monchi : 'Paratici gioca al fantacalcio - Zaniolo è un giocatore della Roma' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato a Sky Sport l'episodio del bigliettino dimenticato dal ds della Juve Paratici in un ristorante della Capitale, sul quale figurava come potenziale obiettivo di mercato il fantasista giallorosso Nicolò ...

Roma : Monchi lascia a Giugno? Gli aggiornamenti : In Inghilterra sono sicuri che Monchi lascerà la dirigenza della Roma, per approdare in quella dell’Arsenal, dove ritroverà EmeryCALCIO / SERIE A NEWS – La Roma si prepara a Trigoria in vista della delicatissima trasferta di Bergamo, dove affronterà la lanciatissima Atalanta di Gasperini e del super bomber Duvan Zapata, in una gara dove si potrebbe decidere le sorti del quarto posto. Nel frattempo, arrivano diversi voci ...

Roma - c'è sempre Ziyech nei pensieri di Monchi : Ci ha provato già in due finestre di mercato e ci riproverà la prossima estate. Monchi non ha mollato la pista Ziyech e -come riporta la Gazzetta dello Sport - la prossima estate proverà un nuovo assalto all'Ajax per il talento marocchino.

Calciomercato Roma - l’Arsenal piomba su Monchi : Calciomercato Roma, tentazione Premier per Monchi- Particolarmente contestato dall’ambiente Romanista negli ultimi mesi, ma con molti altri estimatori nel mondo del calcio, in particolar modo all’estero. Il ds giallorosso Monchi di recente è stato molto criticato per i suoi affari di mercato: i tifosi della Roma non sono soddisfatti (e usiamo un eufemismo) della campagna […] L'articolo Calciomercato Roma, l’Arsenal piomba su Monchi ...

Roma - Sanabria e Defrel il budget di Monchi : Quindici luglio 2016: la Roma cede Sanabria al Betis Siviglia. Nell'accordo, che prevede il corrispettivo di 7,5 milioni di euro a favore dei giallorossi, c'è una postilla che ora potrebbe far ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Roma - Monchi : 'Cerchiamo rinforzi - non ci fermeremo fino al 31 gennaio' : Monchi , direttore sportivo della Roma , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Torino: 'Mercato? Stiamo lavorando, ma sappiamo che la disponibilità economica è quella che è. Abbiamo fatto tanti investimenti in estate, non è facile migliorare una ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Torino obbligati a vincere - sul mercato fiducia a Monchi' : La Roma riprende il campionato con un solo imperativo: vincere . Troppo importante per i capitolini centrare il quarto posto , distante due punti, e garantirsi l'accesso alla prossima Champions League ...

Infortunio Juan Jesus/ Roma - lesione al menisco interno per il difensore : preoccupazione per Monchi : Roma, tegola Juan Jesus. Problema al ginocchio per il brasiliano durante il match con l'Entella in Italia, sostituito da Marcano