Roma Bidello molesta bambine durante la pause delle lezioni all’interno della scuola

Roma - bidello a domiciliari : palpeggiamenti su alunne tra 5 e 13 anni : I militari del nucleo investigativo di Roma hanno notificato questa mattina un"ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari al bidello di una scuola della Capitale.L"accusa per l"uomo, un 66enne, è quella di aver compiuto molestie ed atti sessuali ai danni di alcune giovani alunne dell"istituto presso cui lavorava come collaboratore scolastico.Numerose le segnalazioni ricevute in merito dai carabinieri che, sulla base di esse, hanno ...