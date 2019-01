Risvegli Salvini vede ora tutti le insidie del caso Diciotti

huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Risvegli. Salvini ora tutti i rischi del caso Diciotti - ninabecks1 : RT @HuffPostItalia: Risvegli. Salvini ora tutti i rischi del caso Diciotti - patriziamolina : RT @HuffPostItalia: Risvegli. Salvini ora tutti i rischi del caso Diciotti - HuffPostItalia : Risvegli. Salvini ora tutti i rischi del caso Diciotti -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La divisa se la toglie giusto per entrare in aula, dove è obbligatoria la giacca per gli uomini. Ma appena fuori dall'aula, già lì in Transatlantico, subito dopo aver fornito risposte vaghe alle domande dell'opposizione nel question time, Matteosi rimette in ordine: giubbotto della polizia addosso. Come sempre, anche in Parlamento. Ma oggi è evidentemente teso.Gli applausi dei suoi nell'aula di Montecitorio, quella claque che lui stesso dirige dal banco del governo facendo cenni del capo verso i posti della Lega, sono serviti solo a infiocchettare la sua immagine per la diretta tv che manda in onda il question time come ogni mercoledì. Fuori dall'aulaè scuro in volto. Dice che "il governo non rischia" per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti chiesta dal tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona sul ...