Risultati Premier League | brutta sconfitta del Chelsea | solo un pareggio del Liverpool ...

Premier League - i Risultati della 24giornata : gol e highlights. City ko - pari United : Martedì di Premier League indigesto per le due squadre di Manchester in una notte che potrebbe dire molto in chiave titolo. Il City di Guardiola cade 2-1 al St James' Park contro il Newcastle e ...

Premier League LIVE : formazioni ufficiali e Risultati della 23giornata in diretta : 15:07 19 gen Alle 18.30 Arsenal-Chelsea Si chiude in bellezza alle 18.30 con il big match della giornata: Arsenal-Chelsea, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno , anche in 4K HDR per i ...

Premier League - i Risultati della 22giornata : BURNLEY-FULHAM Burnley , 4-4-2, : Heaton; Bardsley, Tarkowsky, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Barnes. Fulham , 3-4-3, : Sergio Rico; Denis Odoi, Le Marchand, Tim Ream; C. ...

Premier League – Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri - bene il Manchester United : tutti i Risultati della 21ª giornata : I risultati da tutti i campi della 21ª giornata di Premier League: Piatto pareggio per il Chelsea di Sarri E’ terminata la 21ª giornata di Premier League: tante sfide in questa seconda gelida giornata del 2019 in attesa del big match di domani tra Manchester City e Liverpool. Un Piatto 0-0 per il Chelsea di Sarri, che ha ospitato in allo Stamford Bridge il Southampton. Vittoria per il Crystal Palace, che ha trionfato in trasferta ...

Premier League : i Risultati della 21giornata in diretta LIVE. Formazioni ufficiali : Formazioni ufficiali CHELSEA-SOUTHAMPTON Chelsea , 4-3-3, : Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Morata, Hazard. Allenatore: Sarri Southampton , 5-4-1, : ...

Risultati Premier League - vittorie per Tottenham e Arsenal : Risultati Premier League – Dopo la brutta sconfitta rimediata ad Anfield Road contro il Liverpool sabato 29 dicembre, un secco quanto umiliante 1-5, l’Arsenal si riprende e rifila quattro gol al Fulham di Claudio Ranieri. All’Emirates Stadium, in uno dei tanti derby londinesi, nel primo anticipo della 21° giornata di Premier League, la squadra di […] L'articolo Risultati Premier League, vittorie per Tottenham e Arsenal ...

Risultati Premier League - Emery supera Ranieri : tutto facile per l’Arsenal contro il Fulham : Risultati Premier League – Si è giocato il secondo match della giornata di oggi di Premier League, dopo il successo del Leicester con l’Everton grazie alla rete di Vardy, successo netto dell’Arsenal contro il Fulham, niente da fare per la squadra dii Ranieri che dovrà provare a conquistare i punti per la salvezza nelle prossime partite. Finisce 4-1 per la squadra di Emery, vantaggio di Xhaka dopo appena 25 minuti nella ...

Premier League - i Risultati della 20giornata : il City rialza la testa - vince anche il Burnley : Seconda parte della 30giornata di Premier League che sta per concludersia in questa ultima domenica del 2018. Dopo la lezione inflitta dal Liverpool all'Arsenal e il sorprendente ko casalingo del ...