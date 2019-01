Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia | Antetokounmpo svita i Pistons | Lakers ancora

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : i Risultati di NBA e tennis - serata dedicata a ciclismo e sport di squadra : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (29 gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...

NBA - i Risultati della notte : Boston stoppa i Nets - rimonta da record per Denver : Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 92-95 I Nuggets non potevano trovare un modo più coreografico per andarsi a prendere un successo in trasferta a Memphis che sancisce la miglior partenza nella storia ...

NBA - i Risultati della notte : Paul George decisivo contro i Bucks - Harden fa 40 e non si ferma : Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 118-112 Alla fine a vincere la sfida per i Thunder ci ha pensato ancora una volta Paul George. Selezionato tra i dieci titolari del prossimo All-Star Game, il n°...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

Risultati NBA Sundays – Vittorie per Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers : ko Bulls e Kings : Cavaliers e Clippers sorridono: i Risultati delle due sfide di NBA della prima serata domenicale per l’Europa In attesa delle numerose sfide della notte, la domenica sera ha regalato due speciali sfide di NBA, che hanno appassionato tutti i fan della palla a spicchi americana. Splendida vittoria dei Cleveland Clavaliers, che hanno battuto, in trasferta, i Chicago Bulls per 101-104. I 21 e 17 punti rispettivamente di Markkanen e ...

NBA - i Risultati della notte : Jokic domina contro i Sixers - vince Portland : Denver Nuggets-Philadelphia 76ers 126-110 Non c'è partita tra Nuggets e Sixers, nonostante Philadelphia riesca a segnare ben 37 punti nel primo quarto, provando in tutti i modi a celare le assenze che ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (27 gennaio) : Golden State vince a Boston - Denver regola Philadelphia. Successo anche per gli Spurs a New Orlenas : Cinque partite in programma nella notte NBA. Successo esterno per Golden State sul campo di Boston, mentre Denver risponde superando Philadelphia. Vittorie anche per San Antonio, Portland e Memphis, rispettivamente contro New Orleans, Atlanta e Indiana. Prezioso Successo esterno in casa dei Boston Celtics per i Golden State Warriors, che hanno la meglio con il punteggio di 111-115. Sfida molto equilibrata, con sorpassi e controsorpassi tra le ...

NBA - i Risultati della notte : vincono i Bucks - successo Clippers senza Gallinari : Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 108-99 Leader carismatico e tecnico, candidato MVP, capitano della sua squadra all'All-Star Game e sempre più solo in vetta con la sua Milwaukee in cima alla Eastern ...