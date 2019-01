optimaitalia

: Rinviato il concerto di Ozzy Osbourne in Italia, rischia la polmonite: 'Sono devastato' @OzzyOsbourne… - OptiMagazine : Rinviato il concerto di Ozzy Osbourne in Italia, rischia la polmonite: 'Sono devastato' @OzzyOsbourne… - StraNotizie : rinviato il concerto di Bologna - Radiomusikblog : Ozzy sta male: rinviato il concerto di Bologna -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Da un comunicato pubblicato su Facebook apprendiamo che è statoildiinper problemi di salute. L'ex Black Sabbath, infatti, sarebbe dovuto partire il 30 gennaio con il "No more tours 2" da Dublino per poi sbarcare all'Unipol Arena di Bologna l'1 marzo. I concerti lo avrebbero portato in giro per l'Europa in compagnia dei Judas Priest e già le prime quattro date erano state annullate per un'influenza.Per il momento la prima data confermata è quella del 9 marzo a Sydney mentre per quanto riguarda le date europee si dovrà attendere il mese di settembre. L'ordine di posticipare le date arriva direttamente dai medici: il Principe delle Tenebre è affetto da una bronchite che potrebbe degenerare inse il cantante si esponesse alle fatiche di un tour che lo porterebbe a salire sul palco mentre in tutta Europa imperversano le temperature ...