Resta seduto durante la commemorazione della Shoah | ma c' è ancora chi urla indignazione

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) I fatti:GiornataMemoria in Consiglio comunale a Pisa. Minuto di silenzio in ricordo delle vittimeTutti in piedi ovviamente mentre ,invece, un consigliere leghistacomodamente e palesementesul suo scranno.Oggi soggetti come questo ritengono comportamenti simili sfrontato coraggio, fraintesa libertà dall'universo mondo votato alla civiltà, al cosiddetto "buonismo" e non ho voglia di contribuire a fargli pubblicità dandogli un nome.Scrivo solo che a Pisa,la rievocazione, c'è stato chi è riuscito a far passare sessanta interminabili secondi senza alzarsi in segno di rispetto di una delle pagine più orrendeStoria dell'umanità tutta.ndo. PlacidamenteÈ sempre più difficile scrivere oggi indignandosi di fronte a ...