Resident Evil 2 | Come sbloccare le armi con munizioni infinite

Resident Evil 2 : per il remake dell’horror di Capcom non solo una grafica rinnovata - ma anche meccaniche più moderne : In un mondo fatto di remake e remastered delle vecchie glorie, Resident Evil 2 era forse l’oggetto del desiderio dei fan di mezzo mondo. Diventato icona di un genere sulla console grigia di Sony, il secondo capitolo della saga di Residen Evil – forse il più amato dagli appassionati – è tornato in una grafica completamente rinnovata, con meccaniche migliorate e tante aggiunte, riportando letteralmente in vita un titolo ...

Resident Evil 2 : “The Ghost Survivors” arriverà il 15 febbraio : Tutti coloro che hanno già acquistato Resident Evil 2 Remake, nei prossimi giorni avranno la possibilità di giocare una nuova modalità totalmente gratuita. Capcom ha fatto presente che quest’ultima, dal titolo The Ghost Survivors, verrà rilasciata giorno 15 febbraio 2019 tramite un aggiornamento gratuito. The Ghost Survivors ci conduce all’interno di nuove storie viste dagli occhi di alcuni personaggi secondari che sfortunatamente non sono ...

Un giocatore ha terminato Resident Evil 2 senza subire alcun danno alla massima difficoltà : Resident Evil 2 è tra noi da qualche giorno, ormai i giocatori si sono nuovamente tuffati nell'incubo di Capcom e sembra proprio che qualcuno sia stato tanto abile da portare a termine il gioco senza subire alcun danno.Ebbene sì, un giocatore, CarcinogenSDA, è riuscito a terminare il remake del leggendario horror, lo scenario di Leon, in 2 ore e 56 minuti senza subire alcun danno da nessuna delle creature che infestano Resident Evil 2 e, il ...

Resident Evil 2 : c'è un modello di Chris Redfield nel gioco - sarà incluso nei DLC? : Come potete vedere poco sotto, Chris sembra vestito come in Not a Hero, il DLC di Resident Evil 7: Biohazard, ma con qualche tocco extra per renderlo adatto al mondo di Resident Evil 2.

Chris Redfield potrebbe apparire nel remake di Resident Evil 2 : Il remake di Resident Evil 2 di Capcom è già in corsa per essere uno dei migliori giochi del 2019. E abbiamo appena scalfito la superficie, dato che il gioco otterrà presto nuovi DLC, che, forse, potrebbero regalare ai fan gradite sorprese.Come segnala Comicbook, un sito chiamato Resident Evil Modding Boards ha scoperto, nascosto nei file del gioco, un eroe riconoscibile, Chris Redfield! Sembra essere vestito con il suo abito di Not a Hero di ...

Resident Evil 2 Remake a quota 3 milioni di unità distribuite in appena una settimana : Resident Evil 2 Remake è arrivato sul mercato dopo un periodo pre-lancio pieno zeppo di elogi e riconoscimenti nelle fiere più importanti del settore. Le recensioni della critica e l'accoglienza dei giocatori hanno confermato le impressioni di mesi e mesi di prove, rivelando un progetto di altissima qualità che rinnova un capitolo storico del franchise. Capcom annuncia oggi che anche a livello di vendite, e in particolare di copie distribuite, ...

Con Resident Evil 2 è la prima volta che un titolo della serie debutta tra i 5 giochi più giocati di Steam : Il lancio di Resident Evil 2 Remake è stato un successo, lo possiamo denotare dal numero di giocatori che lo stanno giocando, in quanto è la prima volta che un capitolo del franchise debutta tra i primi 5 giochi più giocatori di Steam.Come riporta Githyp infatti, il gioco ha quattro volte i giocatori di Resident Evil 7: Biohazard, con un picco di 74.000 giocatori connessi contemporaneamente nel fine settimana.Resident Evil 2 ha dunque debuttato ...

Capcom rimuove Denuvo da Resident Evil 7 : Mentre è uscito da qualche giorno Resident Evil 2 Remake con tanto di nuova versione di Denuvo, Capcom rimuove la tecnologia anti-tamper da Resident Evil 7, riporta DSOgaming.Non ci è dato sapere le motivazioni dietro questa scelta, ma come possiamo leggere sulla pagina Steam del gioco possiamo vedere come rifletta l'assenza di Denuvo. C'è da dire che Capcom utilizzi questa tecnologia di protezione solo per garantire le vendite nel primo anno, ...

Resident Evil 2 : il 15 febbraio arriverà la modalità "The Ghost Survivors" tramite un aggiornamento gratuito : Capcom ha appena annunciato, tramite un tweet prontamente ripreso da Gematsu, che in Resident Evil 2 arriverà la modalità "The Ghost Survivors", disponibile tramite aggiornamento gratuito a quanti sono in possesso del gioco.La storia è incentrata sulle vicende di tre personaggi che non ce l'hanno fatta ad arrivare a Raccoon City: il proprietario del negozio d'armi, la figlia del sindaco e il soldato, a cui sono rispettivamente dedicati i ...

Confronto tra Resident Evil 2 Remake e il gioco originale a ritmo di easter egg : Il sogno orrorifico di milioni di videogiocatori è finalmente divenuto realtà. Resident Evil 2 Remake è infatti disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dallo scorso 25 gennaio. Per la gioia di veterani e neofiti, uno dei survival horror più apprezzati della storia è quindi tornato a nuova vita nella nuova generazione, grazie ad un rifacimento che ha dell'incredibile. Le recensioni parlano di un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, che ...

Il remake di Resident Evil 3 dipenderà dall'entusiasmo dei fan : Ci sono voluti ben 21 anni per Capcom per lanciare un remake di Resident Evil 2, ma i fan si stanno già chiedendo se e quando il publisher e sviluppatore darà un trattamento simile a Resident Evil 3: Nemesis, pubblicato su PlayStation nel lontano 1999. Nemesis è stato originariamente progettato come una storia secondaria, riutilizzando molti dei meccanismi e dei luoghi di Resident Evil 2, come il Dipartimento di Polizia di Raccoon City, ma anche ...

Resident Evil 2 è il più grande lancio di un gioco Capcom da Resident Evil 7 : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Resident Evil 2 è tornato in cima alle classifiche del Regno Unito, a 20 anni dal suo lancio originale.L'apprezzatissimo remake di Capcom è il più grande nuovo arrivo del publisher da Resident Evil 7, anche se i numeri di lancio di RE2 sono un po' più bassi (di circa il 18%) rispetto a RE7, ma questo non tiene conto della crescente percentuale di copie digitali vendute.(Come sempre, ...

Resident Evil 2 apre al ritorno di Resident Evil 3 : Capcom ci pensa? : L’attesa per il remake di Resident Evil 2 è finalmente terminata: il ritorno del secondo capitolo della saga horror di Capcom è stato salutato in maniera piuttosto calorosa dal pubblico videoludico, con le vendite che sono da subito impennate, foraggiate anche dalle entusiastiche recensioni piovuto dalle testate di tutto il mondo. Il merito va ovviamente agli addetti ai lavori e all’impegno profuso in fase di sviluppo, con Resident Evil 2 che è ...

Resident Evil 2 : Recensione e Gameplay Trailer : Resident Evil è tornato, più terrificante e spietato che mai, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Resident Evil 2. Resident Evil 2 Recensione Il nuovo Resident Evil 2 è un remake dell’originale uscito nel lontano 1998, titolo che accompagnò la crescita di molti spaventando anche i giocatori dell’epoca, nonostante la tecnologia a disposizione non era poi cosi brillante come quella ...