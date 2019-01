Renault Clio 2019 | la quinta serie punta sull' eleganza degli interni

Renault Clio - arriva la 5generazione. Evoluzione totale : look elegante ed interni raffinati : ROMA - Atto secondo per il reveal della quinta generazione della Clio, il modello di Renault più venduto al mondo con 15 milioni di unità. Dopo aver svelato la 'rivoluzione' degli interni - in cui spiccano il grande display verticale da 9,3 pollici e una impostazione alto di gamma per l'arredo - La Casa ...

Renault Clio - lo stile che ti seduce : Con qualche settimana di anticipo rispetto al Salone di Ginevra, dove debutterà ufficialmente, Renault ha diffuso le prime immagini e informazioni sulla quinta generazione della Clio. È il modello che meglio rappresenta il marchio francese e il più venduto di tutta la sua storia, con oltre 15 milioni di unità dal 1990 a oggi. Dal 2013 è la piccola più venduta in Europa e da quando è uscita, nel 2012, fino allo scorso anno i suoi numeri sono ...

Nuova Renault Clio 2019/ Foto - svelata la quinta generazione : fari full led e antenna shark per tutti : Nuova Renault Clio 2019/ Foto, svelata la quinta generazione: fari full led e antenna shark per tutti. Ecco l'ultima versione dell'utilitaria francese

Nuova Renault Clio : con la quinta generazione aumentano qualità e tecnologia a bordo : Più moderna eatletica, la Nuova Clio fa riprende il DNA che la caratterizza da circa 30 anni, sfruttandone i punti di forza

Renault Clio - ecco quella nuova. Conservativa fuori - rivoluzionata dentro – FOTO : Decisamente conservativo: è questo l’approccio stilistico scelto dalle matite della Renault per disegnare la nuova edizione della Clio. Davanti, però, è molto Mégane: il frontale e gruppi ottici a led con baffo luminoso inferiore, infatti, ripropongono gli stessi motivi. Mentre fiancata e posteriore evolvono i concetti già visti sul modello attualmente a listino. Della serie squadra che vince non si cambia: e la Clio è decisamente ...

Renault Clio - Svelato il design della quinta generazione : Dopo aver mostrato gli interni, la Renault ha diffuso anche le immagini ufficiali della carrozzeria della quinta generazione della Clio. La vettura sarà presentata al Salone di Ginevra e mantiene un approccio volto a confermare il successo commerciale della versione uscente: all'abitacolo totalmente rivoluzionato per far spazio all'infotainment di nuova generazione corrispondono esterni evoluti, ma coerenti con gli stilemi attuali ...

Renault Clio : la nuova generazione è già un’icona [FOTO] : Dalla sua prima apparizione avvenuta nel 1990, la citycar francese è diventata il best-seller del Gruppo Renault nell’intero globo Con 15 milioni di unità vendute, Renault presenta nuova CLIO, la quinta incarnazione della sua icona. Dalla sua prima apparizione, nel 1990, CLIO è diventata il best-seller del Gruppo Renault nel mondo intero. Il modello più spesso premiato come auto preferita dai Francesi si è addirittura imposto, dal 2013, ...

Nuova Renault Clio - prime foto dell'abitacolo : La Nuova Renault Clio inizia a mostrarsi al pubblico. È dalle foto dell'abitacolo che, la casa della Losanga ha diffuso le novità sulla quinta generazione del suo best seller dalle 15 milioni di unità ...

Renault Clio - Svelati gli interni della nuova generazione : La Renault ha iniziato il conto alla rovescia in vista del debutto della quinta generazione della Clio al Salone di Ginevra. Per farlo ha voluto diffondere alcuni teaser della vettura, mettendo in evidenza le dotazioni tecnologiche e il design. La Clio, che nel 2019 festeggia 19 anni di carriera e 15 milioni di esemplari, è stata anticipata da alcune immagini ufficiali. Inizialmente è stato mostrato un teaser della losanga frontale, che non ...

Nuova Renault Clio - ecco il video teaser : Un video teaser , venti secondi scarsi che mostrano pochi dettagli della quinta serie della Renault Clio. La casa della Losanga ha anticipato così la prima mondiale, che avverrà lunedì 28 gennaio, di ...

Renault Clio GPL 2019 : opinioni - problemi - offerte nuova e usata Turbo - Wave - Duel e Zen : Le auto a GPL sembrano un’ottima scelta considerate le ultime novità italiane. Oggi vedremo insieme la Renault Clio a GPL del 2019, le opinioni, i problemi, le offerte della macchina nuova ed usata, la Turbo, la Wave, la Duel e la Zen. Insomma, tutto quello che c’è da sapere sulla Clio 2019, lo troverete in questo articolo. Continuate a leggere per non perdervi nulla. Renault Clio GPL 2019: un nuovo stile La nuova Renault Clio, o meglio definita ...

Nuova Peugeot 208 - arriva nel 2019 per sfidare la Renault Clio : La Nuova Peugeot 208 è una delle auto più attese del 2019. Proprio in questi primi giorni dell'anno sono state pubblicate una serie di foto spia relative al futuro modello della casa francese. Il prototipo della vettura è stato sorpreso dai fotografi in Scandinavia, dove i collaudatori stanno compiendo test stradali con temperature rigidissime. Dalle foto scattate è possibile estrapolare numerosi dettagli circa la ventura Peugeot 208, una delle ...

Gruppo Renault a quota 10% in Italia nel 2018 - la 'regina' è sempre Clio. Bene anche la Dacia Sandero Streetway : ROMA - Un 2018 positivo per il Gruppo Renault che, nonostante il calo del mercato, ha chiuso in Italia con una quota del 10%, in pratica un'auto su 10 in circolazione sulle strade Italiane...

Renault-Dacia - Clio e Sandero spingono i numeri 2018 : A conferma del ruolo decisivo dell'Italia, quarto mercato in Europa, sesto nel mondo per la Losanga. Neppure le vicende giudiziarie, che da fine novembre hanno coinvolto il numero uno dell'Alleanza, ...