Reggio Calabria | consigliere di Forza Italia risponde all’appello con il saluto romano e

Concorso OSS in Sardegna e a Reggio Calabria - assistente sociale a Bologna : Buone notizie per la professione di operatore socio sanitario e assistente sociale: tre differenti aziende hanno, infatti, emanato nuovi avvisi e concorsi pubblici per medesimi ruoli. I bandi, con scadenza fissata tra la metà e la fine febbraio, sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Università di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per il ruolo di OSS, e dall'Unione dei Comune dell'Appennino Bolognese ...

Reggio Calabria : al Planetario Pytagora si parla di cambiamenti climatici e scienza : A Reggio Calabria si parlerà di scienza e cambiamenti climatici. Mercoledì 30 Gennaio ore 21.00 presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria il Dott. Angelo Vazzana, Direttore scientifico del “Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria, terrà un seminario sul tema: “Il Mare: cambiamenti climatici, sostenibilità e ricchezza di una fonte di vita”. Il tema è tra quelli raccomandati dal Ministero ...

Aeroporto dello Stretto - il Governo approva l'ordine del giorno di Siclari : 'lo scalo di Reggio Calabria potrà diventare strategico come ... : Vigilerò sull'attività del Governo affinché la volontà politica, manifestata accogliendo il mio odg, diventi prima possibile Legge", conclude Marco Siclari. Aeroporto dello Stretto, il Governo ...

Affaire Calabria - sotto inchiesta i magistrati di Catanzaro e Reggio Calabria accusati di aver manipolato indagini : una pentola a pressione la Calabria. Pronta a esplodere. E il rischio è che le istituzioni dello Stato si facciano male, molto male. Nessuno sembra averne la consapevolezza e tutti congiurano perché ...

Continua la sperimentazione del farmaco antitumorale TSPP - grazie all’accordo tra Università di Siena e associazione ARCO di Reggio Calabria : La ricerca su una cura antitumorale che ha già iniziato la sperimentazione clinica con risultati promettenti potrà Continuare, grazie ad un accordo tra l’Università di Siena e l’associazione ARCO di Reggio Calabria. È la prima volta che un’associazione di familiari di pazienti oncologici contribuisce a finanziare un brevetto, contribuendo così attivamente alla sperimentazione clinica e allo sviluppo di un farmaco. Il prodotto TSPP (Thymidylate ...

Roma-Reggio Calabria - Udicon accusa Trenitalia : "In ritardo quasi l'80% dei Frecciargento" : Una tratta sotto accusa per ritardi endemici. E la richiesta di un tavolo tecnico insieme al Ministero e all'autorità per i trasporti per discutere della questione. L'associazione di consumatori ...

Giorno della Memoria - a Reggio Calabria la statua di Athena vestita di rosso : Contro gli olocausti di ieri e quelli di oggi, la statua di Athena Promachos, simbolo della città di Reggio Calabria, il 27 gennaio si vestirà di rosso, per ricordare le vittime delle vecchie e nuove ...

Reggio Calabria - il Coordinamento Genitori : 'vergogna! A cinque mesi dall'inizio della scuola bambini e famiglie degli I.C. di Gallico e ... : ... eserciti una discriminazione territoriale nell'erogazione di un servizio comunale? Come è possibile accettare passivamente che a vincere in questa vicenda sia ancora una volta la politica "del ...

Anno giudiziario - a Reggio Calabria oltre al personale manca perfino il Palazzo di giustizia : Non ci sono magistrati, mancano i cancellieri e pure il Palazzo di giustizia, i cui lavori sono iniziati più di 10 anni fa, ancora non è stato completato. Per la terza volta consecutiva, la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario a Reggio Calabria si è tenuta non in Tribunale ma nei locali della Scuola allievi carabinieri. L’intervento del presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis parte proprio con la polemica sull’“anomalia ...

Reggio Calabria : a Gambarie la festa della neve continua : Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo ...

Salvini : "Sgombereremo le baraccopoli di Foggia e Reggio Calabria" : 'Quello che abbiamo fatto al Cara di Castelnuovo di Porto lo faremo anche nelle tendopoli di Foggia e Reggio Calabria'. Il ministro dell'Interno Salvini in una conferenza stampa al Viminale ha ...

Terremoto 1908 : a Reggio Calabria un incontro sulle "Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 dicembre" : Tuttavia fu proprio l'enormità delle distruzioni a costringere gli studiosi a rivedere i concetti di sismologia, geologia, urbanistica, sociologia, scienza e tecnica delle costruzioni. Quella ...

Terremoto 1908 : a Reggio Calabria un incontro sulle “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 dicembre” : Si terrà giovedì 24 gennaio 2019 presso la Sala Villetta della Biblioteca De Nava promosso congiuntamente dall’Associazione Anassilaos e dalla Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il quarto degli incontri dedicati al 110° anniversario del Terremoto del 1908. Tema della manifestazione le “Ricadute scientifiche della catastrofe del 28 ...