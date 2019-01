Reddito cittadinanza | l’ironia di Di Maio e Di Battista | “Ho una domandina per il Pd…”

Alessandro Di Battista : "Il Pd deve sparire : vergognosa la raccolta di firme contro il Reddito di cittadinanza" : Alessandro Di Battista attacca il Pd, reo di raccogliere le firme contro il reddito di cittadinanza."È una cosa che ha dell'incredibile - afferma durante un Facebook live -: mentre il Pd vuole raccogliere delle firme per contrastare una misura che sostiene le persone più in difficoltà, contemporaneamente un suo uomo dice ad un altro tizio come fottere lo Stato. Chapeau, complimenti, buon funerale. Per me dovete politicamente ...

Pagliaro : «Il Reddito di cittadinanza è una buffonata»

Reddito di cittadinanza - l’addetto del Caf spiegava come accedere senza avere requisiti : è un consigliere del Pd : Un dipendente di un Centro di assistenza fiscale che dà consigli su come aggirare i paletti per ottenere il Reddito di cittadinanza, ingannando lo Stato. E il ministro del Lavoro Luigi Di Maio che se ne accorge, mandando la guardia di finanza. È quanto successo a Palermo, dove un addetto è finito sotto i riflettori per colpa di un video, trasmesso dalla trasmissione Non è l’arena su La7 , che testimonia quanto avvenuto. A finire sotto ...

Reddito di cittadinanza - ultime notizie : requisiti e pro-contro. L’analisi : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: requisiti e pro-contro. L’analisi Dal 29 gennaio 2019 è ufficiale il Reddito di cittadinanza che sarà attivo da aprile. Il decreto che introduce RdC e Quota 100 è stato infatti pubblicato in data 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale. Della misura si discute da mesi. Ricordiamo che è stato uno dei principali cavalli di battaglia su cui il MoVimento 5 Stelle ha fondato il successo elettorale alle ...

