Realizzata la prima macchina che legge il pensiero e lo traduce in parole

Blastingnews

: RT @CorriereChieri: Dal 25 gennaio a tutto febbraio @GruppoErsel ospita mostra realizzata in collaborazione con @centromatteucci, dedicata… - GruppoErsel : RT @CorriereChieri: Dal 25 gennaio a tutto febbraio @GruppoErsel ospita mostra realizzata in collaborazione con @centromatteucci, dedicata… - IpsosItalia : RT @intesasanpaolo: .@IpsosItalia per Intesa Sanpaolo e @MdR_Torino ha realizzato la ricerca “Educazione Finanziaria, esigenze ed aspettati… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Un team di ricercatori della Columbia University di New York ha ottenuto un risultato storico: è riuscito a creare unache riconosce i pensieri delle persone e liinudibili. Questa tecnica rivoluzionaria segna una svolta nella cura di tutte quelle persone impossibilitate a parlare per una malattia ma pienamente coscienti, come ad esempio coloro affetti da sclerosi laterale amiotrofica.Lache 'il' Un gruppo di ricerca della Columbia University ha raggiunto un obiettivo straordinario: la creazione di un sistema capace di "lettura del" e di conversione di questi pensieri in dialogo orale. L'incredibile scoperta è stata riportata sulla rivista Scientific Reports ed è un enorme avanzamento verso sintetizzatori linguistici e intelligenze artificiali capaci di parlare con la mente umana.Il vantaggio di questi studi è evidente, ...