Razzismo negli stadi | cambia la procedura per la sospensione delle partite | squadre negli

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La FIGClaper latemporaneain caso di cori razzisti: dopo due episodi (e non più 3) leandranno direttamentespogliatoi Dopo i recenti episodi diche hanno caratterizzato le ultime giornate del calcio italiano, la FIGC ha deciso di intervenire per modificare lariguardante latemporanea. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il consiglio federale della FIC ha ridotto a 2 i passaggi per latemporanea dei match:al centro del campo al primo episodio didirettamentespogliatoi al secondo. L’autorità competente per lo stopsarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico.L'articololaper laspogliatoi dopo 2 episodi sembra essere ...