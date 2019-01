Razzismo | Figc | dopo 2 episodi squadre temporaneamente fuori dal campo

Calcio - cambia la norma della Figc contro il Razzismo : gara sospesa dopo due richiami : La Figc ha annunciato un cambiamento importante nella procedura da effettuare in caso di cori razzisti duranti le partite di Calcio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il consiglio federale della Figc, riunitosi oggi a Roma, ha accolto le istanze presentate in seguito ai cori razzisti ai danni del giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly nella sfida contro l’Inter del 26 dicembre 2018. La nuova procedura prevede che dopo due richiami venga ...

Nuove norme antiRazzismo - la Figc decide per sospensione più rapida : Razzismo nel calcio arrivano le Nuove norme. Dal 31 gennaio si cambia. La Figc snellisce la procedura per portare all’interruzione delle partite per cori razzisti o di discriminazione territoriale. ECCO LE Nuove norme antirazzismo Prima dell’inizio della gara, se il responsabile dell’ordine pubblico o uno dei collaboratori della procura federale rilevi uno o più striscioni, o cori o grida, di discriminazione ordinerà all’arbitro di non iniziare ...

Razzismo allo stadio - la Figc riduce da tre a due i passaggi per la sospensione delle partite : La Figc ha annunciato il cambio della procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di episodi razzisti, riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi), fermo restando che l'autorità competente per la sospensione delle p

Razzismo - cambia la procedura : ecco la decisione della Figc : TORINO - cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi, squadre al centro ...

Razzismo - la Figc modifica la procedura : stop al secondo richiamo : Novità importante che arriva dal consiglio federale della Figc, riunitosi oggi a Roma. I vertici della Federcalcio hanno infatti approvato la modifica della procedura per la sospensione temporanea ...

Razzismo : Sibilia - atti a Procura Figc : ANSA, - AVELLINO, 27 GEN - Il commissario straordinario del comitato regionale della Campania della Lega Nazionale dilettanti, Luigi Barbiero, trasmetterà tutti gli atti relativi a quanto accaduto in ...

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul Razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...

Tifo violento e Razzismo : FIGC - le nuove linee guida. 'Valorizzare i tifosi virtuosi' : stato un incontro molto proficuo nel quale sono stati individuati percorsi comuni e specifici tra i responsabili dell'ordine pubblico e il mondo del calcio: l'obiettivo è soffocare i pochi violenti, valorizzando ed esaltando la condivisione con i veri Tifosi". Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina al termine della ...