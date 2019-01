Quota 100? Non è finita | ecco cosa può cambiare euro per il Tfr e per il riscatto

Quota 100 - Inps : arrivate 5000 domande : 20.30 Sono quasi 5.000 le domande arrivate già all'Inps per chiedere di andare in pensione con la cosiddetta Quota 100o con le altre misure previste dal Decreto del Governo. Lo fa sapere l'Inps. Loy,presidente del Civ dell'Inps, sottolinea che queste sono arrivate per via telematica (1.892 prima delle 17) e attraverso i patronati (2.697) ma che "tantissime persone si sono presentate nelle sedi dell'Istituto per avere informazioni su Quota 100e ...

Nel primo giorno di 'Quota 100' arrivate all'Inps quasi 5mila richieste : In un giorno all'Inps sono arrivate quasi 5.000 domande di pensionamento con la quota 100 o con le altre misure previste dal 'decretone'. Lo fa sapere il presidente del Civ dell'Inps, Guglielmo Loy, nel giorno in cui sono state pubblicate le circolari che attuano il provvedimento del governoLuy sottolinea che queste le richieste per via telematica (1.892 prima delle 17) e attraverso i patronati (2.697) ma che "tantissime persone si sono ...

Con Quota 100 pensioni inique? Il caso del trattamento di fine servizio e opzione donna : Pensione anticipata, ma a che prezzo? Nel dossier che contiene le schede di lettura relative alle misure nel decreto legge...

Quota 100? Non è finita : ecco cosa può cambiare ?per il Tfr e per il riscatto : Il decretone Quota 100 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di fatto sono già arrivate le prime mille adesioni per il nuovo sistema previdenziale. Ma attenzione, proprio sul fronte pensioni ci sono ancora novità. Nel passaggio in Senato e in Commissione potrebbe subire alcune modifiche. Le due principali che potrebbero modificare il decretone riguardano il riscatto degli anni universitari e il Tfs degli statali.Per quanto riguarda la ...

Quota 100 - il sistema pensionistico diventa legge - pubblicato in Gazzetta : Quota 100 è in Gazzetta Ufficiale dopo la firma al decreto sulle pensioni e reddito di cittadinanza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo modo il nuovo sistema pensionistico è concretamente legge, ci saranno 60 giorni per la sua conversione, con la conseguenza che tantissime persone potranno lasciare il proprio lavoro a 62 anni con almeno 38 anni di contributi. Le novità introdotte dal nuovo sistema pensionistico ...

diMartedì - Salvini punge Floris : «Con Quota 100 - giovani giornalisti a La7». Il conduttore : «Se stavo in Rai la prendevo come minaccia» – Video : Matteo Salvini, diMartedì La pensione? Quasi una minaccia, per Giovanni Floris. Ieri sera il conduttore di La7 ha avuto un curioso botta e risposta con Matteo Salvini, che a diMartedì stava enunciando gli effetti di Quota 100. Quando il vicepremier ha specificato che il provvedimento potrebbe consentire un ricambio generazionale anche tra i giornalisti di La7, Floris si è indispettito e ha punzecchiato a sua volta il Ministro. Parlando della ...

Pensioni ultima ora : sito Quota 100 Salvini - indirizzo e come funziona : Pensioni ultima ora: sito Quota 100 Salvini, indirizzo e come funziona Pensioni ultima ora: l’ultima novità è la comparsa del sito consultabile all’indirizzo Quota100.net. Lanciato dal leader della Lega Matteo Salvini sembra avere un doppio obiettivo: informare la popolazione dell’entrata in vigore di Quota 100 e delle misure Pensionistiche approvate dal Governo e firmare o intestare politicamente la riforma a nome del ...