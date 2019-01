Quella tassa nascosta su benzina ed e-fattura

ilgiornale

: @JantasOO @fdr985__ @AndyVIVEX @aleaus81 JJ fa bene la partita in cui li hai tutti rotti e lo butti dentro, fa bene… - HakimTDream : @JantasOO @fdr985__ @AndyVIVEX @aleaus81 JJ fa bene la partita in cui li hai tutti rotti e lo butti dentro, fa bene… - ArabaFeni : RT @puorro1970: @ImolaOggi L'Europa ha bisogno di aumentare gli stipendi dei cittadini che ha e abbassare le tassa che oggi servono a pagar… - AlessandraCott3 : RT @puorro1970: @ImolaOggi L'Europa ha bisogno di aumentare gli stipendi dei cittadini che ha e abbassare le tassa che oggi servono a pagar… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Unatra 40 centesimi e 1,5 euro per coprire i costi dell'emissione dellaelettronica. A quanto pare i gestori di alcune pompe rilasciano il documento ma applicando un sovrapprezzo che a volte può anche toccare 1,5 euro. Insomma alcunii di fatto stanno reagendo in questo modo, come sottolinea laVerità all'ingresso sul campo dellaelettronica. Una contromisuraintrapresa daii che poi finisce per colpire le tasche degli italiani.Insomma se viene richiesta laelettronica in un punto vendita di carburanti allora scatta la richiesta di un sovrapprezzo. "Sul carburante non ho margine di guadagno e quindi sono costretto a mettere quell"euro e cinquanta di oneri amministrativi", rivela unio veneto a "Quarta Repubblica", il tak show condotto da Nicola Porro su Rete 4. Il presidente deii di Confcommercio Treviso spiega anche qul ...