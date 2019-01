Pronostico Preston vs Derby County, Championship 01-02-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 30 gennaio 2019), venerdì 1 febbraio. Guardando la classifica e il rendimento sul campo delle due squadre, è evidentemente una sfida il cuipende dalla parte delche arriva al Deepdale forte di un sesto posto che vale l’accesso alle semifinali play off. Sedicesimo c’è ilche, tuttavia, con una risultato utile potrebbe concludere senza troppi patemi il suo torneo ma, naturalmente, è ancora tropp presto per fare questo tipo di ragionamento.della partita.Come arrivano?IlNorth End ha vinto sul campo dello Stoke City per 2 a 0, bissando il successo del turno precedente a Loftus Road con il Queens Park Rangers (1-4). Attualmente sono sedicesimi e senza impegni di FA Cup, a causa della precoce eliminazione per mano del Doncaster.Ilha eliminato in FA Cup l’Accrington ...