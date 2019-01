Porto Recanati | 29enne trovata morta nella sua macchina vicino all’Hotel House | sospetta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Una ragazza di 29 anni è statasua auto a, in provincia di Macerata. La donna, Roxana Adela Ercolani, conosciutazona come Alessandra, come riporta Il Resto del Carlino, italiana di origini romene, era scomparsa da casa lunedì scorso. Il giorno dopo, verso le 20, la scoperta del cadavere in via Salvo D’Acquisto, nei pressi dell’Hotel, l’ex complesso residenziale a forte connotazione multietnica recentemente finito sulle pagine di cronaca nera per il ritrovamento delle ossa di una 15enne scomparsa nel 2010. Per quanto riguarda ladi Civitanova, il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un’overdose, come confermerebbe il ritrovamento di una siringa riErano stati i genitori adottivi, con i quali viveva a Civitanova Marche, a denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Una volta ...